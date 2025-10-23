男子坐渡輪當眾打狗！港媽喝斥反被怒睥　網民鬧爆：無愛心不要養

在香港虐待動物屬於嚴重罪行，市民切勿傷害動物！近日有網民在社交平台發文，指乘坐渡輪前往南丫島時，於船上發現有3名男女帶同狗隻上船，及後狗狗突然吠叫，有男子至少兩度出手打狗，她看不過眼因而出言喝止，反被對方同行女士「怒睥」，故不滿貼相公審「呢度係香港話你知」、「我未X見過有人會打狗」。



網民質疑該對男女涉嫌虐狗，「無愛心不要養」、「啲狗有呢啲主人真係慘」，有人則建議報警，「一見即大叫報警，虐待動物」、「拍低罪證直接報警，玩大啲叫警察直接喺碼頭等」。



有網民乘坐渡輪，目擊有男子當眾打狗，她不滿出言制止反被對方怒睥，遂於網上公審。（「threads＠donttalkshit2024」圖片）

該女網民在threads帳號「donttalkshit2024」發帖並上傳照片，指日前乘坐渡輪前往南丫島，遇到有3名操普通話的男女帶同數隻狗狗上船，其中1隻狗狗在開船後吠叫2聲，然後目擊當中男子「開始打隻狗」，狗狗被打後再吠叫，男子又再次動手打狗。如照片顯示，至少有一男一女坐於較前排座位，相信左方男子正是被指打狗人士，但就未見涉事狗隻。

坐渡輪目擊男子當眾打狗 出言制止反被怒睥

樓主見狀不滿對方打狗舉動，於是出聲喝斥兼制止，卻被男子同行女士「怒睥」。她對事件深深不忿便拍下對方照片，在網上公開事件，又指當時有不少人帶狗上船，但「我未X見過有人會打狗」，更氣憤斥責「At least（至少）喺我面前就唔X得」。

網民狠斥虐待動物行為：無愛心不要養

許多網民都狠批虐待動物劣行，「無愛心不要養」、「啲狗有呢啲主人真係慘」、「多謝你為狗狗出聲」。亦有人擔心樓主為狗狗發聲可能會造成反效果，「你走咗佢可能搵狗狗出氣」，故建議事發當下應即時報警，「搵返最近2單殺貓殺狗判坐監嘅新聞畀佢睇」、「拍低罪證直接報警，玩大啲叫警察直接喺碼頭等」。

無圖無真相？ 網民質疑事件真偽

惟有留言指始終未有看到相中人打狗一幕，故質疑事件真偽，「看圖作文」、「無片無真相，你影張相放上網話嗰2個人係殺人犯都得啦？」

根據香港法例，殘酷對待動物最高可被罰款20萬元及監禁3年。（示意圖／GettyImages）

殘酷對待動物可被罰款20萬元及監禁3年

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理行為導致動物受到不必要的痛苦，違例者最高可被罰款港幣20萬元及監禁3年。

