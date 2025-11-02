南航38歲安全員參加體能考核突發疾病　搶救後不治

網傳南方航空湖北分公司一名航空安全員在體能考核過程中突發疾病、經搶救無效死亡。目前，南方航空方面尚未對外發布正式通報，南航湖北分公司方面未有回應。



11月2日，《正在新聞》引述知情人士報道，事發於10月30日上午，南航湖北分公司空保管理部組織航空安全員進行年度DT（日常訓練簽注）考核。9時08分左右，一名男性隊員在3000米考核過程中突發身體不適。現場航醫立即實施急救，並撥打120求助。

南方航空湖北分公司體能考核。（南航湖北分公司空保管理部）

9時20分，武漢天河國際機場急救中心醫護人員抵達現場，對當事隊員進行心肺復甦（CPR）及體外除顫（AED心臟除顫器）等緊急救治。9時40分，該隊員由急救車轉送至武漢市中心醫院深切治療部繼續搶救。

該隊員在送院後一直維持微弱的生命體徵，終因病情過重於10月31日上午10時左右搶救無效死亡。

南方航空湖北分公司航空安全員正在考核體能。圖非當事人。（南航湖北分公司空保管理部）

武漢天河國際機場急救中心工作人員已證實消息，並表示因涉及單位與個人隱私，建議向家屬和親友了解情況。

武漢市中心醫院深切治療部工作人員透露，出事的隊員年約38歲，事發後，其所在單位已派人到場處理，家屬也已到場，具體後續安排由單位與家屬協調推進，相關善後工作按程序進行。