南京法官直播賣螃蟹被質疑不務正業　回應：幫誠信債務人清償債務

10月31日晚，有網民在南京市中級人民法院的微信公眾號直播間，看到高淳區法院法官「帶貨賣螃蟹」，引發熱議。據介紹，該場直播是高淳法院舉辦的司法變賣直播專場活動。



法官直播。（截圖）

據介紹，此次帶貨的螃蟹來自債務人秋蘭家的蟹塘，2015年5月，秋蘭母親遭遇交通事故，經高淳法院判決需賠償受害人26萬餘元（人民幣，下同），事故發生後，秋蘭父母回到家鄉嘗試螃蟹養殖，債務未減反增，家庭總債務最高時達80多萬元。

交通事故賠償進入執行階段後，雙方達成分期還款協議，此後的九年裏，秋蘭父母省吃儉用，準時將賠償金送至高淳法院，可償還速度遠遠跟不上債務累積，為徹底走出困境，高淳法院採取「資產處置+金融紓困」的組合方案。

該場賣貨直播在網上引發熱議，有人認為法官不務正業：「干好本職工作比啥都好。」「你都賣螃蟹了，有這功夫你多務點正業吧！還是你太閒了！？」還有網民認為是司法溫度的體現：「幫債務人是可以理解的，等着債務人還債的也會感謝。」「還是有責任心的，畢竟是活體，第一時間處理減少債權人的損失。」

法官直播。（截圖）

11月1日上午，參與該直播銷售的職員表示：「昨晚的訂單已經全部開始打包發貨了，賣得挺好的。現在我們都在忙着發貨。」該工作人員補充：「我們此前主要負責司法拍賣，這次是第一次嘗試處置生鮮產品。」

南京市高淳區人民法院執行局工作人員介紹，此次直播是法院在執行工作中的新嘗試，並未佔用正常上班時間，而是由執行團隊加班籌備。「我們希望通過這種方式幫助誠實守信但暫時困難的債務人還款，同時通過直播向網友做普法工作。」該工作人員強調：「所有銷售收入都實行專賬管理，打到法院賬戶上，最終將用於該案件的債務清償。整個過程依法依規操作。」