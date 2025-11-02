影片瘋傳｜上海老翁地鐵逼女生讓座　竟「夾硬坐大腿」現可怕笑容

上海一名老翁搭乘地鐵時要求一名年輕女乘客讓座，被拒絕後竟一屁股坐上女乘客的大腿，還狂蹭並伸手偷摸，露出詭異笑容，氣得女乘客打電話報警。



從影片中可以看到，老翁雙手抓著握把，坐在女乘客的大腿上，女乘客不斷避讓、推開老翁，但老翁仍不斷靠向女乘客，甚至伸手摸向大腿，露出詭異的笑容。

上海一名老翁搭乘地鐵時要求一名年輕女乘客讓座，被拒絕後竟一屁股坐上女乘客的大腿，還狂蹭並伸手偷摸，露出詭異笑容，氣得女乘客打電話報警。（微博擷圖）

按圖看看事件經過👇👇👇

+ 5

同時，旁邊的乘客也都看不下去，出聲制止老翁，但老翁毫不理會，仍然持續騷擾女乘客。

女乘客實在受不了騷擾，只好自行打電話報警；最終，警員來到車上，強制將老翁帶走。

目擊者透露，早就有別的乘客把「愛心座」讓給老人，但他卻不願意坐，只針對年輕的女乘客，被拒後硬坐在女乘客身上，還伸手亂摸、用身體磨蹭，疑似藉機吃豆腐。

【延伸閱讀】關愛座｜老婆婆稱「我仲後生」拒被讓座 型男接下來的行為獲大讚

+ 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】