全運會購票方法｜香港賽區尚有七成可搶購　周末或決賽門票多售罄

第十五屆全運會11月9日正式揭幕。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，本港承辦的八個競賽項目賽事門票，已售出約三成。在全運會售票網站，現時各項賽事都仍有不少門票可買，最受歡迎為劍擊項目，11月15至16日的賽事所有價位門票，即女子重劍個人賽、男子花劍個人賽，都已售罄；沙灘排球今日（2日）的賽事門票亦售罄。另外其餘賽事，最多僅有單日單一價位門票售罄，而且多為周末或決賽。



點擊以下連結入購票網頁：



香港賽區

廣東賽區

澳門賽區

10月31日，沙灘排球賽事首個比賽日。（資料圖片／趙子晉攝）

奧運兩屆金牌得主張家朗會在11月16日則出戰男子花劍個人賽事，當日全部價位的賽事門票已售罄。（FIE Facebook）

11月15及16日劍擊項目門票售罄 爭看張家朗？

香港賽區八個競賽項目賽事門票自8月底起在全運會售票網站有售。截至今午近5時，劍擊項目11月15及16日的賽事所有價位門票，都已售罄，其中15日上演女子重劍、男子佩劍個人賽，16日則上演男子花劍、女子佩劍賽事，預計奧運兩屆金牌得主張家朗會在當日出戰。

另外，11月19日即男子花劍、女子佩劍團體賽比賽日的300元門票，以及11月20日男子重劍、女子花劍團體賽比賽日的100元門票，都已售罄。至於17、18日，即男重、女花個人賽，及女重、男佩團體賽比賽日，各項價位都有門票。

沙灘排球單日門票有售 周末門票較緊張

至於其他項目，除沙灘排球今日（2日）的賽事門票售罄外，未見單日門票售罄的情況出現。單日部份價位門票售罄的情況主要出現在周末，包括11月15及16日（周六、日）籃球（22歲以下組）、場地單車賽事、11月8日（周六）沙灘排球下午賽事。

平日方面，籃球（22歲以下組）11月20日（周四）比賽日，及11月17日場地單車男女子凱林賽、女子全能賽比賽日，都有部分價位門票售罄，惟該些門票皆為決賽日或時段。

三項鐵人、七人欖球、高爾夫球門票充足

部分賽事，包括三項鐵人、七人欖球、高爾夫球，各個比賽日都未有任何價位門票售罄。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，本港承辦的八個競賽項目賽事門票，已售出約三成，剩下的七成主要是初賽項目門票。（資料圖片／夏家朗攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在電視節目表示，本港承辦的八個競賽項目賽事門票，已售出約三成，剩下的七成主要是初賽項目門票。她又指，平日舉行的賽事，市民要上班或上學，會觀望一下才決定入場；現階段售票情況與以往全運會情況相若。