藝人鄧月平代表港隊出戰奪銅牌？跆拳道協會發聲明強調無派隊出賽

香港藝人鄧月平早前在社交媒體發文，指自己「正式成為香港跆拳道港隊，並且代表香港出戰馬來西亞亞洲賽」，她在相關賽事中獲得銅牌。不過，有關帖文獲廣泛轉發後，港協暨奧委會屬會的「中國香港跆拳道協會」今（30日）發表嚴正聲明，指該協會為港府唯一認可的跆拳道專項體育總會，並強調近日沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員，參與非世界跆拳道聯盟及亞洲跆拳道聯盟認可的世界賽及亞洲賽。協會又指，若任何人士或機構作出不實報道，或發放不真實及不正確訊息，導致協會有任何損失，會將保留一切追究權利。



藝人鄧月平早前在社交平台Instagram上發文，並上傳一幅舉起香港區旗的圖片，指自己「正式成為香港跆拳道港隊，並且代表香港出戰馬來西亞亞洲賽」，感謝隊友和教練，獲不少人讚好並轉發。

中國香港跆拳道協會今（30日）發表嚴重聲明，提到近日沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員。（中國香港跆拳道協會Facebook圖片）

不過，中國香港跆拳道協會今（30日）發表嚴正聲明，提到協會為香港特別行政區政府唯一認可的跆拳道專項體育總會及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會成員。協會會負責派出中國香港跆拳道代表隊代表中國香港參加各類國際大型體育賽事，包括奧運會、亞運會、全運會、世界賽及亞洲賽等。

該協會又強調，近日沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員參與非世界跆拳道聯盟及亞洲跆拳道聯盟認可的世界賽及亞洲賽。若任何人士或機構作出不實報道或發放不真實及不正確訊息，導本協會有任何損失，協會將保留一切追究權利。

鄧月平9月出戰於馬來西亞布城舉行的《第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）》，並獲得銅牌。(鄧月平FB圖片)

根據早前報道，鄧月平代表香港出戰於馬來西亞布城舉行的《第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）》，首次參加亞洲級賽事即勇奪A18女子黑帶48公斤以下組別季軍，為港隊摘下銅牌。該賽事由 International Taekwon-Do Federation（ITF HQ Korea）主辦。

報道又引述中國香港傳統跆拳道總會主席兼隊伍總教練李安東師賢，指香港隊於跆拳道強國馬來西亞取得多面獎牌，成績令人鼓舞。翻查資料，中國香港傳統跆拳道總會並無官方網站，該會亦非港協暨奧委會屬會。