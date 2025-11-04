鄧月平自稱港隊風波　ITF跆拳道總會稱是用字不準的「美麗誤會」

藝人鄧月平早前發文稱成為香港跆拳道港隊，並代表香港出戰亞洲賽獲得銅牌，但分享喜悅之際，「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。



鄧月平的教練、「中國香港傳統跆拳道總會」（總會）創會主席李安東今早（4日）受訪時指，跆拳道可細分兩個派系，一派是鄧月平所參與的傳統跆拳道(ITF)，另一派為「中國香港跆拳道協會」參與的世界跆拳道聯盟(WT/WTF)。



對於今次風波，李安東指鄧月平在發文中用字或有不精準地方，是美麗誤會，又指「鄧月平好似俾人網上欺凌緊」，但李安東強調該會有資格代表香港出賽。至於區旗、區徽等，李安東指則在賽前已向行政處申請，不過因時間關係，在出賽時未獲批，但「好多會都會咁做」。



鄧月平9月出戰於馬來西亞布城舉行的《第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）》，並獲得銅牌。(鄧月平FB圖片)

WTF運動員會穿護甲 ITF更接近真實搏擊 兩派一直並存

李安東指，他們的派別是ITF（International Taekwon-Do Federation），在香港的跆拳道發展中，ITF和WTF（World Taekwondo Federation）兩派一直並存，各有特色。WTF比賽中，運動員會穿着護甲，而ITF則不會，更接近真實搏擊。他又指，ITF的方式更適合某些選手，例如鄧月平，「鄧月平好細粒，ITF反而仲合適」。

他指，香港很大，有不同比賽，「中國香港跆拳道協會」及他們、即「中國香港傳統跆拳道總會」（總會）都可參加各自派別的比賽，不過「中國香港跆拳道協會」就有政府資源，總會則多由運動員自費參賽，或有贊助商支持。

中國香港傳統跆拳道總會：參賽非為高舉某人而是代表香港推廣運動

李安東強調，他們的目的是要推廣跆拳，參賽亦並非為高舉某人，而是代表香港推廣運動，總會又與「中國香港跆拳道協會」一直保持友好關係。

李安東同意鄧月平在社交媒體上的帖文用字不精準，以致有「美麗的誤會」，又認為事件中「鄧月平好似俾人網上欺凌緊」。他續說，事前不知道鄧月平會發文，若知情可能會要求對方修改字眼，用「代表香港出賽」，而不用「港隊」等字眼，免生誤會；事後有聯絡鄧月平經理人，但對方似乎未有跟進。他亦讚賞鄧月平比賽的努力及表現，不過指對方仍需累積經驗。

比賽服有港區徽惹議 總會認已向行政處申請但正待審批

關於比賽服的申請，李安東指，事前已向行政處申請，但可能因全運會等工作繁忙，行政處未有回覆。而且今次比賽日程緊湊，收到大會邀請後亦需在隊員中進行選拔賽，因此比賽時「用住先」，「好多會都會咁做」。他又說，現時申請使用區旗等較2019年前複雜。李安東最後指，總會是被認受的總會，是ITF在香港惟一代表，在粵港澳有支持及聯繫。

據早前報道，鄧月平代表香港出戰於馬來西亞布城舉行的《第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）》，首次參加亞洲級賽事即勇奪A18女子黑帶48公斤以下組別季軍，為港隊摘下銅牌。該賽事由 International Taekwon-Do Federation（ITF HQ Korea）主辦。