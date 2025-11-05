仿如層層堆疊玻璃碎片　內蒙古第一大湖現「跑冰排」夢幻場景

周日（2日），網民爆料稱，內蒙古自治區呼倫貝爾市呼倫湖景區內出現了「跑冰排」特色景觀，形態各異的冰排被裹挾於湖水中，彷彿波濤般不斷沖向岸邊，場面非常夢幻。



網傳畫面顯示，大量冰排相互簇擁、撞擊，隨湖水源源不絕漂去岸邊，湖岸邊還堆積著不少大小不一的冰排，在陽光襯托下仿佛堆疊在一起的透明玻璃碎片，有網友對此調侃，「不是去不起賽里木湖，呼倫湖更有性價比」。

內蒙古自治區呼倫貝爾市呼倫湖景區內出現了「跑冰排」特色景觀，形態各異的冰排被裹挾於湖水中。（極目新聞）

周二（4日），影片拍攝者向《極目新聞》表示，自己是當地人，她周日下午到呼倫湖景區遊玩時拍攝到這片壯麗景觀，此前她雖然多次到過呼倫湖，但當日是第一次見到，「當天白天零下2°C，這幾天白天都是零上，就看不到『跑冰排』，湖面上都是冰沙」。

呼倫湖景區一名工作人員表示，「跑冰排」是呼倫湖的特色景觀，每年湖面開始冰封和來年開春湖面融冰時皆出現，從現在到12月月底湖面完全結冰前，都有可能看到。他解釋，湖面結冰後，湖水被風吹動對冰層產生衝擊，水流推動浮冰向岸邊堆積，從而形成「跑冰排」現象。據悉，開春時，「跑冰排」甚至可以堆到1米多高。

「跑冰排」彷彿波濤般不斷沖向岸邊，場面非常夢幻。（極目新聞）

報道指，呼倫湖位於內蒙古呼倫貝爾草原西部，是內蒙古第一大湖。每到冬季，該處被凍結成中國最大的一塊冰，2000多平方公里的湖面，在陽光映照下，猶如一塊「藍寶石」閃耀出奪目光輝。