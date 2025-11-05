南京大學食堂999元賣帝王蟹惹議　校方回應：是試運營，已調整

近日，南京大學有食堂新開海鮮檔口上架999元/隻（約2.1kg）的帝王蟹，引發社會有關高校供應高價菜是否合適的熱議。校方回應稱，帝王蟹為窗口試運營期間的推廣菜品。為弘揚勤儉節約風尚、契合食堂定位，已調整菜式。



學生們拼單帝王蟹。（中國藍新聞）

除帝王蟹外，該檔口同時供應158元/隻的波士頓龍蝦、68元/條的石斑魚及10元/個的生蠔等高中低檔海鮮。

據食堂負責人介紹，帝王蟹為檔口常規菜品，定價低於市場價，每日因養殖條件限制僅供應一隻，可提前預訂。開業初期備受歡迎，多為學生拼單購買，一日可售出兩隻。

帝王蟹主要分布在靠近北極的冷水海域，常面臨零下20攝氏度的低溫、10米以上的巨浪，作業風險極高，捕撈成本極高。帝王蟹在內地通常被認為是高檔食品，疊加關稅、匯率等因素，價格較原產地大幅上漲。4-5斤（約2kg-2.5kg）鮮活帝王蟹在內地售價超千元，而速凍10斤（5kg）裝約千元。

價格高昂的帝王蟹。（視覺中國）

爭議隨之而來，有網友質疑高校食堂出現天價菜品與學府公益底色不符，擔心商業氣息沖淡學術氛圍，甚至引發學生攀比。對此校方初期回應稱未收到負面回饋，校內也僅有一家食堂供應。同時，7元的一葷兩素套餐，1.5元的陽春麵、0.4元起的平價素菜及免費湯品，食堂的惠民保障菜品也同樣受歡迎，供學生自行選擇。

南京大學後勤服務集團發佈說明稱，稱帝王蟹為窗口試運營期間的推廣菜品。為弘揚勤儉節約風尚、契合食堂定位，已調整菜式，聚焦更豐富多元的實惠親民菜品，更好地服務於大家。