女孩拍片稱被父偷窺洗澡4次　「你都看光了」！父這樣解釋

11月3日，社交平台上出現一段影片引發關注，影片中一名女孩質問父親，為什麼進衛生間連門都不敲，導致自己洗澡時被他看光。



11月4日，從相關部門介紹，網傳一女孩兒洗澡被父親偷看是雙方口角矛盾造成誤會。

女孩控訴父親闖浴室的片段及後續：

這是我自己的親妞啊，我咋可能會有這種想法啊！

11月4日下午，女孩的父親說，這完全是誤會，自己當天站在陽台抽煙，擔心嘴裏的煙味嗆到小兒子，便想拿牙刷刷牙。由於女兒當時正在洗澡，女孩父親敲了敲窗戶並拉開一個縫隙，示意女兒將牙膏牙刷遞出來。

女孩父親說道：

我站在這兒根本就沒有往裏看，東西遞出來之後我就把窗戶關上了……平時輔導她時比較嚴厲，也缺乏溝通，同時也忽略了女兒的成長，可能讓她產生了抵觸的情緒。

女孩說，因和父親爭吵後情緒激動，一時衝動在社交媒體發布了該條影片，事後也非常後悔，已將影片刪除。

事情發生後，父親與女孩隨即就進行了溝通：

我爸爸當時就給我道歉了，我們溝通後發現我們兩個做事情的方式都不太對。

女孩還說，父親承諾以後會尊重自己，進自己的房間會敲門，自己遇到事情也會慢慢溝通，不會選擇極端的方式去處理。

