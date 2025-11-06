成都｢兇宅｣僅26.6萬起拍終以105.6萬成交　落槌前加價14次爭崩頭

四川成都一間「兇宅」周三（5日）以僅26.6萬元（人民幣．下同）起拍，比市場價便宜過百萬元，競價周期為一天。最終，其在周四（6日）以105.6萬元成交，落槌前14次加價，競爭激烈。



據阿里拍賣網顯示，該房屋位於成都市成華區雙慶路某小區，建築面積89.70平方米，精裝修且臨近地鐵，市場價為160餘萬元。該房屋還特別注明：「存在非正常死亡事故，請謹慎購買。」

周三下午2點，房屋正式開始拍賣，競價周期為一天，有87人報名。在距離拍賣結束還有3個多小時前，該處房屋競拍價格已加到89.6萬元，拍賣開始後還有人不斷報名競拍，最終92人報名。

價格最終加到105.6萬元。（阿里資產）

根據規則，如果在拍賣結束前5分鐘有人出價，拍賣結束時間會延長5分鐘，直至無人出價。在臨近拍賣結束時，連續14次有人加價，價格最終加到105.6萬元，共計14次延時。一名有意購買該處房屋的四川網友表示，由於競爭太過激烈，價格又遠高於自己預期，故決定放棄。

北京策略（南京）律師事務所朱雪律師表示，由於存在非正常死亡事故，房屋售價可能相對便宜。不過她提醒，買家如打算將房屋用於出租，必須在簽約前明確告知租客存在非正常死亡事故的情況。若故意隱瞞而讓租客正常簽約，則屬於欺詐，合約可以撤銷，房東不但需要退還租金等費用，還需要根據合約賠償。