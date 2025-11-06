成都男手機遺忘於網約車　卻因口角被司機怒「丟」300公里外

四川成都市民鍾先生近日遭遇離奇經歷，11月2日凌晨，他搭乘網約車回家途中，將一部華為P60 Pro手機遺落在車內，卻在十多小時後發現，手機從成都「跑」到了300公里外的康定。5日中午，他終於從警方寄回的手機中取回失物。經查，他與司機當日曾起爭執，司機心生不滿，遂託人將手機送至康定派出所。事後，平台已對司機進行處罰。



鍾先生的訂單。（紅星新聞）

鍾先生回憶，當日凌晨1時許，他從市區搭車回5公里外的住處。副駕駛位上，他將手機置於中控台充電，下車時竟忘記帶走。發現遺失後，訂單已結束，司機電話顯示為平台虛擬號，無法直撥。手機雖不貴重，卻綁定公司工資卡與個人醫保卡，涉及全體員工薪資發放，鍾先生焦急萬分，立即聯繫網約車聚合平台，但至中午仍無回音，遂向成都金牛區金泉派出所報警。

手機綁定公司工資卡與個人醫保卡，涉及全體員工薪資發放，令鍾先生焦急萬分。（紅星新聞）

涉事華為P60 Pro手機。（紅星新聞）

民警憑車牌鎖定司機王某。電話詢問手機下落時，對方竟稱「在康定新城派出所」。鍾先生頓時錯愕，作為成都乘客的手機，為何一夜之間現身約300公里外的康定？金泉派出所迅速聯繫康定警方，確認11月2日上午11時許，派出所保安確實收到一部手機，隨即轉交值班室。當日即按要求快遞回成都，5日中午送達鍾先生手中。

經警方核實，乘客與司機當日曾起爭執。鍾先生下車後，曾撥通司機電話，請求其掉頭送還並願支付二三十元謝費，認為「來回一趟可賺雙份」。司機卻稱正趕赴下一單，路況不熟無法折返。鍾先生急問「要多少錢你開口」，對方隨即掛斷。司機心生不滿，聯繫熟人將手機送至康定派出所，移交時間早於乘客報警。

民警將手機寄回成都。（紅星新聞）

手機所屬平台立道出行表示，司機並無侵佔意圖，僅因乘客要求「立即掉頭」引發情緒化行為，現已深刻檢討。平台對司機處以停崗培訓三天處罰，並加強全體司機教育；同時致電鍾先生致歉，提出補償被拒。平台提醒，乘客遺失物品後24小時內可透過虛擬號聯繫司機，超時可轉平台客服協助。

四川一上律師事務所林小明律師分析，司機雖將手機送至遠方派出所，未佔為己有，不構成侵佔罪，但帶有賭氣色彩，違背職業道德。分憂律師事務所王仁根律師補充，司機異地移交屬瑕疵履行《民法典》承運人保管義務，增加乘客取回成本，平台停崗處罰符合《網約車暫行辦法》。

兩位律師認為，此事本質是司乘溝通不暢、情緒對抗引發的「鬧劇」。司機應選擇就近交派出所或協商有償送還；乘客則需妥善保管隨身物品，遇遺失時以誠相待、合理補償。平台須強化司機情緒管理，共同營造和諧乘車環境。