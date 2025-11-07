公鐵兩用　世界首座雙層斜拉-懸索協作體系大橋正式通車

周四（6日），據中鐵大橋局消息，安徽銅陵長江三橋正式通車，其為世界首座公鐵兩用雙層斜拉-懸索協作體系大橋。



銅陵長江三橋為世界首座雙層斜拉-懸索協作體系大橋。（央視新聞）

銅陵長江三橋是《長江幹線過江通道布局規劃（2020-2035年）》中規劃的過江通道之一，是貫徹落實國家「一帶一路」、長江經濟帶及長三角一體化發展戰略的重點工程，也是安徽省重大基礎設施建設項目。

銅陵長江三橋位於銅陵長江公路大橋上遊720米處，全長11.9公里，起於銅陵市陳瑤湖鎮花園村，跨越長江，經過羊山磯，止於銅陵市大通鎮民主村。其中，公鐵合建段長2.7公里，江北公路接線長5.8公里，江南公路接線長3.4公里，南北順接既有G3京台高速公路，集高速公路、城際鐵路、貨運鐵路於一體，並兼顧鐵水聯運功能，其中公路部分率先建成通車。

銅陵長江三橋具有工程規模大、科技含量高、施工難度大、施工環境複雜等特點。（央視新聞）

世界大跨度跨江跨海大橋多為斜拉橋或懸索橋，其具剛度強、承載重特點，但跨越能力有限。至於懸索橋跨越能力強，但剛度較弱。而銅陵長江三橋為世界首座雙層斜拉-懸索協作體系大橋，具有工程規模大、科技含量高、施工難度大、施工環境複雜等特點。

中鐵大橋局銅陵長江三橋大橋項目部副總工程師宋海濤介紹，斜拉橋和懸索橋各有所長，在同等條件下，斜拉橋承壓變形更小，能保障車輛通行平順性；懸索橋跨越能力更強，更易實現大跨度，而斜拉-懸索協作體系則兼具兩者優點。

銅陵長江三橋主跨988米的斜拉-懸索協作體系橋方案，為千米級大跨度鋼桁梁橋在世界範圍內首次採用。該體系既有效利用了懸索橋「一跨過江」的優點，將對通航的影響降至最低，又有效利用了斜拉橋承重強的優勢，將主塔建在岸邊以避開防洪堤壩，有效保障了防洪安全。