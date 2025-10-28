01直擊｜世界矚目中國超級工程　花江峽谷大橋改變貴州小村命運？

橫豎都是世界第一的貴州花江峽谷大橋，於9月28日正式通車。作為中國的又一個超級工程，花江峽谷大橋也吸引了世界的目光。《香港01》記者10月24日到現場實探，親身體驗這座交通和旅遊一體的超級大橋。



大橋帶來的不僅僅是交通的便利，更拉動了當地的旅遊發展，記者亦探訪了正位於橋底下的小花江村，了解大橋的修建讓外出闖蕩的村民得以回鄉創業的故事。



花江峽谷大橋。（無人機相片）

過了花江隧道便是花江峽谷大橋。（梁鵬威 攝）

又一個超級工程

峽谷大橋工作人員瞿嬌向我們介紹，花江峽谷大橋主跨1420公尺（米），橋面距水面625公尺，是山區峽谷第一大跨度橋樑和世界第一高橋。

花江峽谷大橋景區職員瞿嬌介紹大橋基本情況。（梁鵬威 攝）

大橋的高度約有208層樓高，對比來講，港島太平山的海拔為552公尺，和大橋相差約24層樓的高度。

據介紹，花江峽谷大橋的建設者攻克了V形深切峽谷的險峻地形和複雜氣候挑戰，首創了單次吊裝215噸鋼桁梁的智慧纜索系統，精度控制達到毫米級。

花江大峽谷。（梁鵬威 攝）

新晉的觀光旅遊點

《香港01》記者在現場看到，早上九點，觀景台已經有不少遊客在排隊拍照打卡。貴州交投職員向我們介紹，因為現在是工作日，現場遊客以旅行團和退休的長者為主。

現場不少遊客都被「世界第一」的頭銜吸引而來，一名廣西的旅客表示，她看到這座世界最高的大橋感受到的是國家的強盛，「心情非常興奮。喺度國家有隻咁世界上最高最大嘅大橋，我哋作為中國人感到好自豪，有咁浩大嘅工程。」

一位廣西遊客表示心情非常興奮。（梁鵬威 攝）

從杭州遠道而來的佘女士表示，她是在網上看到相關信息，說這裏是世界第一橋，才想着從杭州到此處旅遊，現場看到大橋，不僅是激動，也感覺到工程很龐大。

來自杭州的佘女士表示感覺到工程很龐大。（梁鵬威 攝）

重慶的青女士、王女士也在觀景台邊熱情打卡，王女士表示遺憾是現場有霧，沒有看到藍天白雲下的大橋，「想看這個世界第一高橋，主要就是想看這個，覺得這個工程偉大」；青女士也稱：「還是可以，沒得看過那麼高的橋，重慶（的橋）沒得那麼高，看起很新鮮。」

重慶的青女士、王女士在觀景台邊熱情打卡。（梁鵬威 攝）

坐上景區的擺渡車後，便可到達大橋南橋塔下的觀光電梯乘坐點。這是全球最高的橋體觀光電梯，也是全中國首座建於高橋橋塔的全透明觀光電梯。據介紹，電梯運行速度每秒4米，1分鐘即可直達距江面約800米的塔頂。記者亦親身體驗，乘坐電梯時感受非常平穩，亦能透過玻璃欣賞風光。

橋塔右側便是觀光電梯。（無人機相片）

大橋觀光電梯。（梁鵬威 攝）

目前塔頂的咖啡廳尚在裝修中，但此處可以說是最佳觀景的「C位」，咖啡廳的位置正對北面的橋塔，透過玻璃幕牆，可以在看到塔下車流與峽谷風光。

咖啡廳的位置正對北面的橋塔。（梁鵬威攝）

據介紹，在建設的時候，橋樑內部的檢修通道就被加以裝飾和防護，成為了現在遊客遊覽的觀光廊道。《香港01》記者走過觀光廊道時看到，頭頂處是車輛通行的大橋，橋下是觀光的遊客。如果有重車通行，還可以感覺到觀光廊道的輕微顫抖。

觀光廊道位於大橋下方。（梁鵬威 攝）

遊客在玻璃棧道上打卡。（梁鵬威 攝）

沿着景區的觀光廊道繼續前行，便是玻璃棧道觀光項目。記者在現場看到，項目附近有醫生在一旁待命，而不少遊客雖然感到害怕 ，但還是願意嘗試，在玻璃棧道上盡情打卡。

遊客在玻璃棧道上打卡。（梁鵬威 攝）

遊客在玻璃棧道上打卡。（梁鵬威 攝）

下午時分，大橋還有水幕秀表演，景區職員介紹，如果運氣好，還能看到一道彩虹。而每當夜幕降臨，大橋還會有燈光秀表演。數據顯示，僅僅是在內地國慶假日期間，该景区的日均人流量便有上万人次，旅游的收入額更是上億元（人民幣）。

大橋夜晚有燈光秀表演。（梁鵬威 攝）

水幕秀出現彩虹。（央視新聞）

空中極限運動樂園

花江峽谷大橋不僅有觀光項目，還有各種極限運動可以挑戰。據介紹，橋樑兩側外掛的抗風穩定板，被做成了一個高空競速跑道和低空跳傘平台。觀光廊道的兩側便是高空競速跑道，大橋景區的職員介紹，在十一國慶的期間，甚至還有不少小朋友都來體驗高空競速跑道項目。

高空競速跑道項目。（小紅書影片截圖）

各種極限運動也基本分布在觀光廊道上，一路走來，記者看到有空中橋樑、走鋼絲等等項目，不過都處於封閉狀態，暫未開放。貴州交投職員介紹，近日大橋景區在重新進行安全評估，所以極限運動的項目暫停開放。

景區步步驚心項目。（梁鵬威 攝）

景區走鋼絲項目。（動靜貴州）

一直以來，該景區最受關注的還是蹦極項目，有繩蹦極的收費為2999人民幣，落差為625米，位列世界最高蹦極點之一。峽谷大橋職員介紹，不少遊客已試玩過有繩蹦極運動，即使作為旁觀者看着都覺得很刺激。

不少遊客已經體驗了有繩蹦極運動。（花江峽谷大橋-蹦極攝影）

但該景區此前公布即將對公眾開放的「無繩蹦極」項目，因相關測試影片引起的網絡輿論關注度太高，該項目的工作人員接到緊急通知，「無繩蹦極」還需進行安全評估，原定於10月23日正式對公眾開放的安排已取消，具體開放時間有待通知。

相關測試影片顯示，沙袋（紅圈示）從高處垂直墜落至下方安全網。（影片截圖）

「無繩蹦極」項目位置。（梁鵬威 攝）

10月25日，大橋旅遊區又發佈公告稱，將於10月27日起暫停上橋遊覽，全面對大橋運營業態進行系統性綜合提升，預計於今年12月上旬重新開放。

景區公告。（公眾號截圖）

世界矚目的中國壯舉

據介紹，作為全國唯一沒有平原的省份，貴州近年來逢山開路、遇水架橋，已經建造了3萬多座橋樑。目前，全世界前100座高橋，有近一半在貴州。

西班牙媒體《機密報》曾讚歎，大橋鋼桁梁總重約2.2萬噸（相當於3座艾菲爾鐵塔），反映了中國在關鍵基礎設施建設中所涉及的創新、技術和效率方面的領先實力。

報道還稱，除技術進步外，花江峽谷大橋的建設速度也是巨大成就：中國團隊2個月就完成了全部鋼桁梁吊裝作業，在625米的高空實現精準合龍。此外，大橋通車時間距離開工時間僅3年多，「中國挑戰了不可思議的建築極限。」

2024年11月4日，花江峽谷大橋的首件鋼桁梁在吊裝運輸中。（新華社/無人機照片）。

大橋上的車流。（無人機相片）

今年4月15日，有美國媒體報道感歎，三藩市金門大橋和悉尼港灣大橋在「基建巨人」花江峽谷大橋面前黯然失色。

附近民宿老闆小林哥也對記者表示，他最近已經接待過不少外媒，包括美英法德、澳洲、瑞士、以色列等國家的媒體，甚至還有非洲的媒體，他感慨：「我感覺非洲的媒體都來了，這件事情確實是火了，火到非洲去了。」

帶動鄉村發展

位於大橋橋底的小花江，是與北盤江大峽谷自然融合的布依族古寨，早在清代，這裏就是茶馬古道的重要節點。

35歲的林國權，就是小花江這座寧靜小村的村民，在當地經營民宿的他，也被大家稱為「小林哥」。外出闖蕩十多年，正是這座家門口的大橋，讓他有了回鄉創業的機會。

小花江民宿老闆林國權。（梁鵬威 攝）

小林哥的民宿就在大橋下。（梁鵬威 攝）

林國權介紹，他從事旅遊業多年，還是一名酒店廚師，自從知道大橋將要修建在他家大門口的消息後，他毅然放棄待遇優渥的工作，決定返鄉創業。林國權稱，當時親戚朋友都不理解他的決定，但他依舊認為，大橋修建帶來的不僅僅是交通的便捷，更會拉動附近村鎮的發展。「但是他現在他已經支持我了，他說你當時還是對的，我感覺非常不容易。」

小林哥的民宿就在大橋下。（梁鵬威 攝）

事實也正是如此：大橋修建的過程中，當地的基建也得以改善，「從說要修這個橋之後，鄉村路邊種上花，房屋要改造，安全維護、交通設施、停車場都在改變，我感覺這是給我們帶來的福利。」

附近村民在公路上趕牛。

村民在澆菜地。（梁鵬威 攝）

小林哥介紹，在早期，民宿還是經常兩三天沒有客人，所以他也得以有時間用手機、無人機記錄下大橋施工的珍貴畫面。但到了今年八月份，已經有不少人慕名前來參觀：「等到8月份開始天天爆滿，房間完全不夠住。反正我經常睡帳篷，有時候連帳篷我都哈（找）不到一頂睡，直接躺在那個躺椅上，拿睡袋睡一下。」

由於遊客爆滿，老闆只能住在門口的帳篷內。（梁鵬威 攝）

民宿內部。（梁鵬威 攝）

因為自己曾經就是留守兒童，小林哥希望大橋的修建帶來的經濟效益讓更多人能夠回到家鄉，「因為我以前也是留守兒童，所以我感覺我不希望父母也出去，我希望我們家鄉越來越好，更多的年輕人回來搞創業，然後過來有事情可以做，在家鄉也能生活得很好。」

在貞豐縣的大橋南橋塔對面，是位於關嶺縣的北橋塔。不少遊客亦會選擇到北橋塔附近的科力寨觀光，這裏原本也只是一個偏僻的村莊，但卻因為大橋的修建吸引了一波又一波的遊客。

不少遊客亦會選擇到北橋塔附近的科力寨觀光。（梁鵬威 攝）

《香港01》記者在現場看到，有村民在觀光點附近做網絡直播，還有不少遊客下到山崖去和大橋拍照打卡。在觀光點附近，有包括咖啡店、火鍋店等多種店鋪，還有村民自己擺設的小攤，場面十分熱鬧，可以直觀感受到大橋為當地帶來的「流量與人氣」。