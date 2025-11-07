康熙親生父親非順治而是另有其人？網友吵翻天　專家：沒證據支持

近日，內地網絡掀起一股有關「康熙親生父親是誰」的討論熱潮，有網友提到康熙的面相與孝莊、皇太極、順治差異甚大，更有網友推測，康熙父親並非順治，而是清朝首位漢人大學士洪承疇。對此，中央民族大學嚴實教授在接受官媒採訪時指出，從基因科學的角度來看，康熙生父另有其人一說沒有證據支持，努爾哈赤、康熙、雍正、弘晝是相同父系。



洪承疇畫像。（Wikimedia Commons）

作為首位通過DNA研究確定清太祖努爾哈赤Y染色體類型的分子人類學研究者，嚴實曾於2019年採樣過雍正第五子和恭親王弘晝的後代，結果證實來自努爾哈赤C2b1a2b1-F14751這條支系。

報毫指，Y染色體的絕大部分區域為非重組區，該區段男性只能繼承自其父親，不會被稀釋。故此，同一父系的男性Y染色體幾乎相同，只有極少突變案例。通過這些突變，就可以追溯支系，從而為所有人類男性構建一棵父系譜系樹，哪怕是在清朝已滅亡百年的今天。

青年時期的康熙。（Wikimedia Commons）

40歲的康熙帝。（Wikimedia Commons）

至於如何找到的愛新覺羅後代，以及採樣的方法，嚴實解釋，清代皇室從努爾哈赤之前直到雍正等人的Y染色體結論是通過姓氏，尤其是各支有完整族譜的現代人的結果推出的，檢測方式是抽血，並未採用古人的遺骨。而接受檢測者需要提供身份證，核對家譜，並請教清史專家把關。

通過比較其DNA序列（如對Y-STR和Y-SNP等的檢測），他們發現，自報愛新覺羅的人中，有一半屬於一個共祖不超過600年的支系，且分布在族譜的早晚分出的各支當中。而Y染色體不屬於這一支系的人互相結果均不相同，可能有攀附、領養等情況。結合族譜，他們認為，「C2b1a2b1-F14751」這支就是從努爾哈赤祖先直到至少雍正帝的Y染色體類型。

在網上，許多網友對於孝莊、皇太極、順治都是寬臉，但康熙卻是窄臉這一現象十分好奇。對此，嚴實認為，人的相貌區別很大，更何況畫像也不像照片那麽準確，即使同父同母的親生兄弟姐妹，相貌也經常會有較大差異，而且相貌也受後天環境，例如營養、疾病等因素影響，故很難用來說明親子關系的問題。

順治畫像。（Wikimedia Commons）

皇太極畫像。（Wikimedia Commons）

晚年康熙。（Wikimedia Commons）

值得一提的是，日本女星天海佑希早年也曾接受DNA檢測，結果發現與中國西藏牧羊女阿追擁有完全相同的線粒體DNA，有節目更稱她倆是3萬年前同一個女性祖先的後代。

對此，嚴實指出，相對父系，母系的線粒體平均3000年才在全序（僅16569個堿基對左右）上產生一個突變，因此分辨率比Y染色體差得遠，若測的只是是一個區段，而非全序，那麼分辨率會更低。他強調，母系難以分清兩個人的共祖是一兩代還是幾千年，只能分清是幾千年還是幾萬年。