特大暴雪襲烏魯木齊　降雪31毫米刷新11月紀錄

中央氣象部門11月6日指出，烏魯木齊自5日凌晨起遭遇強降雪侵襲，出現特大暴雪，累積降雪量突破當地11月歷史紀錄。氣象部門預計，6日新疆多地仍將持續雨雪天氣，部分地區氣溫全天低於冰點，提醒民眾注意防寒保暖，防範暴雪對交通與農牧業造成影響。



據《環球網》報道，從11月5日至6日清晨，新疆出現大範圍雨雪天氣，伊犁州與烏魯木齊部分地區降下強雪。截至6日上午9時，烏魯木齊降雪量達31毫米，達特大暴雪等級，積雪深度達21公分，刷新當地11月單日降雪紀錄。

大雪紛飛的烏魯木齊。（微博）

為保障安全，烏魯木齊部分中小學於5日提前放學，6日全市停課一天。當地多部門已啟動應急預案，清雪車、防滑物資全面投入，確保城市運行秩序。

氣象台預測，6日日北疆、東疆大部及阿克蘇北部山區、巴州等地仍有小雨或降雪，其中阿勒泰、烏魯木齊、昌吉東部、巴州北部山區、吐魯番北部山區及哈密部分地區將出現中到大雪，局部或有暴雪。多地伴隨4至5級西北風，風口陣風可達10至11級，南疆盆地部分地區並有沙塵天氣。

預報顯示，7日降雪強度將逐步減弱，阿勒泰、哈密及伊犁河谷東部山區仍有局部小雪，哈密北部山區局地中到大雪；風力維持4至5級，風口陣風達8至9級。氣象部門預計，後天起全疆大部轉為晴或多雲天氣，僅阿勒泰部分區域仍有小雪。

氣象專家指出，此次暴雪主要因前期水汽充足、冷空氣勢力強勁，加上天山山區地形抬升作用，共同造成烏魯木齊降雪量劇增。

目前烏魯木齊達暴雪量級的地區包括天山區、高新區、水磨溝區及經開區等。其中天山區東大梁西街站降雪量最高，達16.4毫米，烏魯木齊天山野生動物園一帶亦觀測到暴雪現象。

氣象部門提醒，7日烏魯木齊、昌吉東部、巴州北部山區及哈密北部仍有明顯降雪，氣溫長時間低於冰點，出行民眾應注意防滑與保暖，減少不必要外出。預計23日夜間至24日白天，達坂城將出現6至7級偏西風，陣風可達9級，主城區氣溫將降至攝氏零下8至零下2度。儘管未來幾日天氣轉晴，但氣溫仍將偏低。