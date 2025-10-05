近千人因暴雪被困珠峰東坡　有人現失溫症狀　景區出動數百人救援

10月5日，有網民發布求助信息稱，西藏海拔4900餘米處的珠穆朗瑪峰（珠峰）東坡營地突降暴雪，致近1000人被困無法下山，有人出現失溫症狀。珠峰景區工作人員表示，已有數百人在上山鏟雪，疏通道路，營救被困人員。



《極目新聞》報道，剛從珠峰東坡營地下山的孫先生介紹，自己在9月28日到達營地，4日在暴雪封路前「搶著下了山」。

他表示，10月3日晚山上開始下雪，直至次日仍未停雪，「聽山上朋友反饋當晚山上暴雪，許多人的帳篷都被壓塌了，營地積雪達10多米深，下山的通道全部被封了」。

帳篷上鋪滿積雪。（極目新聞）

孫先生的紮營地在海拔4950米，而下山要通過海拔5000多米的一個埡口。 他表示，10月4日他剛下山就獲悉，有藍天救援隊隊員到達營地，開始組織救援。

網民發布的信息顯示，10月5日凌晨5時，西藏藍天救援隊接獲珠峰東坡被困人員求助電話。求助者稱，幾個營地估計還有近千人，暴雪致露營帳篷被壓垮，現場有人員已出現失溫症狀，情況危急。

帳篷被大雪壓塌。（小紅書）

西藏珠峰景區一工作人員稱，當地村民和救援人員有幾百人都在山上鏟雪，鏟車已將部分通道疏通。10月4日晚到5日凌晨，已有部分人被救下山，救援工作仍然持續。