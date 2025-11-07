妻子成首位「冷凍人」8年　丈夫已交新女友：仍保留她照片和物品

8年前，女子展文蓮因肺癌的侵襲而生命垂危，丈夫桂軍民做出了一個令人震驚的決定：將妻子的遺體冷凍保存，以期待未來的甦醒。展文蓮因此成為中國首位「冷凍人」。目前，她的身體保存在山東銀豐生命科學研究院的「1號罐」中，溫度保持在-196℃。該研究院保證展文蓮的身體狀況穩定，細胞結構未出現異常波動。



據《南方周末》的報道，桂軍民始終不願意用「死」來形容妻子，認為她只是沉睡，等待醫學能攻克肺癌的那一天。他說：「不然（復活後）又遭一遍罪，沒有任何意義。」儘管沒有任何人保證展文蓮會復活，她在臨床醫學上已被認定死亡。

展文蓮的冷凍協議簽訂了30年。她53歲的妹妹表示，會努力再活30年，等展文蓮回來。在這八年間，桂軍民的健康狀況惡化，經歷了兩次心臟手術。自2020年起，他與女友共同生活，但他強調，對方「永遠無法取代展文蓮」，家中仍保留著妻子的照片和遺物。

展文蓮、桂軍民的結婚照。（FM93浙江交通之聲）

銀豐研究院成立於2015年，曾與山東大學齊魯醫院合作，免費招募人體冷凍的志願者。這項技術在國際上主要集中在美國和俄羅斯。桂軍民當時並不完全理解這項技術，但他願意相信，「我是一個愛做夢、愛幻想的人」。

在妻子病重的時候，桂軍民意識到人體冷凍是唯一能拒絕失去她的方式。經過數月考察，他決定將妻子交由銀豐研究院冷凍，並以遺體捐獻的名義進行。桂軍民記得，展文蓮曾表示過捐獻遺體的想法。

2017年4月，醫生告知桂軍民，展文蓮的生命已危在旦夕。他在病床前詢問妻子是否願意先睡一覺，展文蓮點了點頭。桂軍民回憶道：「她走了，我的世界重心就坍塌了，不知道自己該做什麽。」他表示，當時並未考慮冷凍技術對醫學的貢獻，只想讓她留下來。

桂軍民照顧住院的展文蓮。（FM93浙江交通之聲）

展文蓮被冷凍再裝進液氮罐。（FM93浙江交通之聲）

桂軍民的兒子桂嘉源在父親遭受批評時，會替他辯護，強調這是他們共同的決定。儘管如此，父子倆在獨處時鮮少提及展文蓮。桂軍民對未來的復活充滿期待，但也感到無奈，認為自己可能無法親眼見到奇跡的降臨。

他告訴兒子，自己老後也希望被冷凍保存，以陪伴展文蓮，否則她將面對一個完全不同的世界。對於現任女友，他則表示：「不管她，她愛上哪兒上哪兒去。」

9月2日，桂軍民站在儲存著展文蓮的液氮罐前。（FM93浙江交通之聲）

目前全球約有500例冷凍人（其中包括10名中國人），迄今未有成功復甦的案例。冷凍人技術的探索早在1967年就開始，但至今仍面臨諸多挑戰。人類對冷凍生命的想象源於自然界中的某些物種，科學家們發現這些生物能在低溫下保持活性，例如水熊蟲和北美樹蛙等。