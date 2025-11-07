愛蘋果通人性更識點頭鞠躬　廣東150KG野豬「豬五妹」成網紅

野豬形象充滿攻擊性，然而在廣東省江門市，有一隻名叫「豬五妹」的野豬，以其溫順的性格和可愛的行為，在近期吸引了眾多遊客。這頭約150公斤重的野豬，因幼時被救助而與人類建立了特殊的關係。



初見「豬五妹」，或許會被其壯碩的外形所驚嚇，但觀音寺的義工梁女士告訴媒體別怕，強調牠性格很好，最愛吃蘋果，看到美食時眼睛會瞇成『月牙』，還會跟人點頭。她表示，在江門，幾乎沒有人不知道它的名字。

影片可見，「豬五妹」與遊客們親密互動，時常被撫摸。11月4日，四川職業技術學院食品與生物技術學院的唐利軍告訴媒體，「豬五妹」可能是野豬和家豬的雜交個體。

「豬五妹」的介紹。（封面新聞）

「豬五妹」的故事始於2018年。當時，牠是一隻約一歲的小野豬，在江門圭峰山活動時不幸被捕獸夾夾住，傷勢嚴重。梁女士回憶道，有人說，牠是自己拖著夾子跌跌撞撞來到寺廟的，也有人說是村民發現後送來的。這一事件成為牠人生的轉折點，經過一個多月的救治，雖然保住了性命，但失去了一個後腳趾，走路時一瘸一拐。

人們原以為「豬五妹」會在傷愈後重返山林，卻沒想到它選擇在觀音寺的後山安家，至今已經八年。梁女士表示，「豬五妹」的名字寓意「五戒」，即不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

「豬五妹」愛與人互動。（影片截圖）

「豬五妹」愛與人互動。（封面新聞）

這頭外表粗獷的豬，性格卻異常溫和。梁女士強調，牠從不主動攻擊人，生活了七八年，從未傷害過任何遊客。不過，牠也有自己的小脾氣，對於不合口味的食物，會用鼻子把飯盆拱翻。

隨著時間的推移，人們逐漸發現「豬五妹」的聰明。牠特別喜歡蘋果，甚至學會了獨特的「溝通」方式：當遊客舉起蘋果並說「新年好」或「恭喜發財」時，牠會用點頭回應，十分可愛。

「豬五妹」會用點頭回應。（影片截圖）

在梁女士的影片評論區中，網友們紛紛留言，「第一次看到這麼溫柔可愛的豬豬」、「這隻豬真是個吃貨」、「看起來被養得很好，毛髮光滑。」梁女士表示，「豬五妹」以前常會上山，現在年紀大了，更多時候安靜地在後山的平台上休息。最近，牠還交到了一隻小雞作伴，經常一起散步。

「豬五妹」與其他動物互動。（封面新聞）

「豬五妹」十分通人性。（封面新聞）

那麼，「豬五妹」為何如此通人性？唐利軍分析道，其行為特徵可能源於野豬與家豬的雜交。他指出，長期與人類近距離互動使得它獲得穩定的照料，從而形成親近行為。

一位野生動物保護專家補充道，動物在持續接受人類友善對待後，會逐漸降低戒備，形成親近行為。野豬本身具備一定的認知能力，能夠識別出人類是安全且能提供資源的對象。

該專家還指出，野生野豬的自然壽命通常在10到14年之間，而「豬五妹」已接近九歲，屬於老年階段，身體機能自然衰退。它的溫和性格並非單純個體性格的結果，而是由於其受傷後被救助及與人類共同生活的特殊經歷所塑造的。