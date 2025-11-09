張家界荒野求生新退出選手大讚杯面「太好吃」　挑戰賽僅剩16人

近期，湖南張家界七星山荒野求生挑戰賽備受關注，選手們要在極端環境下應對生存考驗，能堅守到最後的一人可獲20萬元（人民幣，下同）獎金。11月9日，再有一名選手退出，截至目前，賽程已進入第32天，比賽只剩下16人。



《極目新聞》報道，賽事方工作人員介紹，新退出選手是來自貴州的93號選手楊雪。退賽後，楊雪吃了一桶熱氣騰騰的杯面，大讚「好吃，好吃，太好吃了」。

11月8日，楊雪面對鏡頭信心滿滿，更表示要堅持入決賽。對於突然退賽，楊雪介紹，其外出時眼部疑似受傷，「晚上一直痛，閉眼睜眼都會痛，流了一晚上的淚」，他感覺情況愈來愈嚴重，便決定退賽。

楊雪退賽後大讚杯面「太好吃了」。（極目新聞）

楊雪曾透露參賽以來自己瘦了18、19斤。（極目新聞）

11月9日，挑戰賽主辦方工作人員介紹，不少選手已獲得企業的贊助和代言，由於選手還在比賽中，處於與外界的斷聯狀態中，相關事宜均由主辦方負責溝通和對接，贊助和代言主要集中在運動類服飾和美妝方面，具體信息暫時保密，不便透露。

工作人員又稱，參賽選手可能是為了獎金，又可能是想未來發展自媒體，或想留在七星山景區工作，「我們都會盡最大的努力去扶持他們」。

「冷美人」仍在堅持。（極目新聞）

張家界七星山荒野求生挑戰賽的選手。（極目新聞）

據介紹，張家界「七星山·駱駝杯」國際極限荒野求生挑戰賽第二季在七星山景區露營基地開賽。在荒野中堅持時間最久者將贏得冠軍，並獲得20萬元獎勵及榮譽證書。此外，賽事還設置了《10天生存任務獎》，以10天為一個生存任務周期，選手完成周期任務後可選擇領獎退賽或繼續挑戰。截至11月9日，比賽選手只剩16人，包括15名男性和1名女性。