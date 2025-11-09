女網紅模仿殺人魔死刑犯勞榮枝直播　賬號被封：宣揚暴力犯罪

綜合內媒報道，內地一名女網紅模仿身負7條人命、曾逃亡20年的殺人女魔勞榮枝直播，引發部分網民反感。11月7日，抖音稱該網紅不當蹭熱模仿犯罪人員，宣揚暴力犯罪，博取流量，已處置無限期封禁。



左為女網紅，右為勞榮枝。（截圖）

內地一位網名為「勞枝數到三」的女主播，在直播中多次模仿殺人魔勞榮枝在法庭上的辯解發言，引起部分網友反感：「一點底線沒有，喜歡模仿進監獄模仿去。」「真是為了流量，無底線無下限，模仿死刑犯」

11月7日，涉事女主播賬號被禁言，賬號名稱、作品均不再顯示。11月7日晚，抖音回應稱：經核查，涉事賬號不當蹭熱模仿犯罪人員，宣揚暴力犯罪，博取流量，已處置無限期封禁。

女網紅模仿勞榮枝。（截圖）

《央廣網》也發佈評論稱，勞榮枝的犯罪行為給多個家庭帶來了無法癒合的傷痛，主播將法庭上的嚴肅場景娛樂化，不僅是對受害者及其家屬的二次傷害，更會誤導公眾尤其是價值觀尚未成熟的年輕人，模糊大眾對犯罪和法律的認知。

身負7條人命 勞榮枝2023年伏法

2023年12月18日，南昌市中級法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對身負7條人命、曾逃亡20年的殺人女魔勞榮枝執行死刑，勞榮枝終年49歲。

勞榮枝及其男友法子英這對情侶殺人犯在90年代惡名遠播，法子英1999年被捕及槍決，勞榮枝則在潛逃20年後落網。

綜合內媒早前報道，勞榮枝在江西九江市成長，早年在師範學校就讀幼師（幼兒教育）專業，畢業後曾在小學任教。有學妹憶述，她長得漂亮，性格溫柔；也有前同事表示，她不太愛說話，也很靦腆。

離開學校一年左右，當時20歲的勞榮枝在其朋友的結婚宴會上，認識了當時30歲的已婚男子法子英。1996年，勞榮枝和法子英離開九江。據法子英交待，那一年他與人打架，便帶上勞榮枝到外地逃避。

法子英、勞榮枝此後的經歷充滿血腥。1996年7月至1999年7月，法子英夥同勞榮枝，以勒索財物爲目的，在南昌、溫州、合肥等地犯案，先後殺害7人。兩人手段兇殘，犯案模式是由勞榮枝色誘目標男子，再聯同法子英將對方綁架及肢解，兩人甚至曾將屍塊放於受害人妻子及2歲多幼女面前，嚇到她們痛哭後再下殺手。