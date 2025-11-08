現代許褚！健身男170公斤巨軀藏「8舊腹肌」 曾於亞錦賽為國增光
撰文：中天新聞網
出版：更新：
一名來自大陸遼寧大連的「00後」健身男徐明杰近日因驚人身材走紅。身高185公分、體重高達170公斤的他竟擁有清晰可見的8塊腹肌，被網友譽為「當代許褚」。
綜合陸媒報導，徐明杰第一次走進健身房是在2020年，當時17歲的他體重高達125公斤，當時主要是為了減重。然而，在接觸健力後，他發現自己更喜歡力量訓練，「減不減肥已經無所謂了」。
好身材的徐明杰經常在抖音po自己身穿盔甲的變裝影片：
+2
在教練的建議下，他果斷放棄「一味變瘦」目標，改以舉重與力量訓練為主，體重直線上升至170公斤，但肌肉線條卻更加明顯。他也表示，開始健身後一直沒生過病。
經過系統性訓練，徐明杰的實力迅速提升。2023年12月，他參加馬來西亞IPF亞錦賽，以三項855公斤的總成績打破青年組120公斤+級別的亞洲紀錄（825公斤），其中深蹲單項335公斤也打破亞洲紀錄。
讓人驚訝的是，徐明杰在體脂率超過15%情況下仍擁有8塊腹肌，打破了「高體脂沒有腹肌」的傳統觀念。對於有聲音質疑他是靠「吃藥」，徐明杰強調，均為自然增肌未曾依賴藥物，且參加國家級比賽還必須通過嚴格的藥檢。
【延伸閱讀】擲400萬打造「8塊腹肌」 男子注射40支玻尿酸！醫嗆：有機會變形（點擊放大瀏覽）
+15
徐明杰說，參加力量舉比賽對他而言是一個很純粹、理想的事情，「我們沒辦法靠比賽賺錢，大多數人都有副業」。他現在經營著約有60萬粉絲的短影音帳號「七BOSS」，也有自己的健身房，這些都成為他追求夢想的支持。
106公斤太胖被分手 男子「憤而減肥」3個月減到71公斤變秀氣男神瘦小子狂健身驚變中學爆肌男神！練出動漫級「麒麟臂」網民以為AI71歲阿婆武漢健身大賽獲獎 霸氣回應：年齡只是數字性感網紅參加健身比賽「產後體脂剩16%」苦練一年半曬爆肌身材蛋白粉｜哈佛推介5食用建議！燒脂增肌錯1步傷腎致肥 幾時食最好
延伸閲讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】