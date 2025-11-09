通背拳大師趙鴻剛兜巴星大賽被打到眼睛受創　醫生：完全好不可能

祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛，周六（11月1日）參加世界職業扇耳光大賽，被對手打3下耳光後流血倒地昏迷。賽後，趙鴻剛在個人社交媒體及時報平安，「沒啥事，縫個針就好了。」



然而他休養5天後，看東西仍會出現重影，經醫生仔細檢查後，發現趙鴻剛的眼睛受創嚴重，「想完全好是不可能的」，趙鴻剛稱已經預約盡快做手術。

趙鴻剛對陣哈薩克選手阿曼塔耶夫。（影片截圖）

第一擊，趙鴻剛被對手擊中太陽穴附近，導致眉骨開裂。（影片截圖）

趙鴻剛眼眶鮮血直流。（影片截圖）

曾多次在武術交流賽中奪冠的趙鴻剛，在今次比賽中對陣哈薩克選手阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），趙鴻剛作為後手方需先承受對手攻擊。

第一擊，趙鴻剛被對手擊中太陽穴附近，導致眉骨開裂、眼眶鮮血直流；第二擊時，對手因違規收縮頸部卸力被裁判警告，趙鴻剛獲額外擊打機會但未扭轉局勢；惟第三擊，趙鴻剛遭對手左手重擊KO倒地昏迷，比賽終止。

趙鴻剛賽後報平安。（影片截圖）

趙鴻剛被打倒。（影片截圖）

趙鴻剛眼部受傷。（影片截圖）

賽後，趙鴻剛第一時間在個人社交媒體報平安，表示「沒啥事，縫個針就好了。」但未有展示受傷一側的面部。

趙鴻剛休養5天後，他戴著墨鏡受訪表示，整場比賽過程記憶模糊，當時左眼幾乎睜不開，賽後也出現視力下降的情況，現在看東西都會出現重影，讓他決定給醫生進行一次完整檢查。

趙鴻剛8日到醫院聽檢查報告，醫生告訴他，他眼睛受的傷相當嚴重，多數人做手術都能改善，但他的情況「想完全好是不可能的」。他聽完報告後也坦言，檢查結果不是特別理想，他已預約希望能盡快做手術。