吳亦凡入獄4年網瘋傳因絕食身亡　逃稅3億添新罪？官方未回應

內地男星吳亦凡2021年遭網紅都美竹指控性侵未成年，被判13年有期徒刑，目前入獄服刑近4年的他，突然傳出「疑似因拒絕進食在獄中死亡」的消息。不過此前才有消息稱他在獄中暴肥9kg，消息真實性令人懷疑，目前官方則為就此事件回應。



此外，吳亦凡今年才被爆出涉嫌逃漏稅3億人民幣，有消息稱他因此遭移送北京朝陽看守所。



吳亦凡2021年被涉嫌性侵案件，遭法院判處13年有期徒刑，如今遭知名娛樂博主爆料，聲稱他入獄之後，因為長期「拒絕進食」，導致健康亮起紅燈不治身亡，此消息在網絡瘋傳，不過也有網民統計此前已經有過三次烏龍死訊，此次誤傳可能性較高。

此外，今年4月有自稱北京刑事律師的網友，爆料他涉及逃漏稅3億人民，從監獄被轉到北京朝陽看守所，更被規定會見律師時，必須戴上頭套，接著指出新罪刑若成立，可依當地法律規定，把先前已執行的刑罰，算在新刑期上採「先併後減」方式執行。

此前才被指暴肥 仍有粉絲不離不棄

另有自稱是律師的網民透露，吳亦凡是看守所「頭板」（房間的老大），每天享用比其他人更豐盛的菜餚，因此胖了9公斤，與謠傳「長期拒絕進食」說法完全不同。

據了解，自捲入性侵事件之後，吳亦凡演藝生涯跌落谷底，但也有粉絲不離不棄，而且本月吳亦凡生日時，還有詐騙集團利用他的名義發送簡訊稱要在獄中舉辦視頻見面會，以此欺騙網友。