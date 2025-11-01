海南農民因被砍檳榔樹爆示威　掀多車掟石塊　網傳警一度鳴槍

海南瓊中據報發生「大規模示威」。起因為海南海膠（海南天然橡膠產業集團）砍伐大量檳榔樹，從而引發憤怒的農民圍堵公司辦公樓抗議，期間更掀翻車輛、拆毀公司招牌，還向公司人員及防暴警察掟石塊，網傳一度有警察鳴槍震懾。



事發於周五（10月31日），有農民將被砍伐的檳榔樹推至海南海膠辦公樓門外抗議，抗議者愈聚愈多，直至當晚爆發暴力衝突。網傳畫面顯示，多部車輛被掀翻，亦有人拆毀公司招聘，海南海膠公司人員在警方掩護下撤離，而抗議者直至深夜才離去，現場一片狼藉。

還有網民稱，警方為驅散農民，一度鳴槍震懾。

至於砍伐大量檳榔樹的原因，海南海膠指出，地塊位於公司地界紅線內，已依法公示權屬，但長期被農民非法佔用檳榔等作物。經多次協商要求農民簽訂租賃合約並繳納租金未果，因侵權行為持續損害生產經營，故強制清理非橡膠作物。不過，農民則認為爭議土地為生計來源，否認非法佔用，質疑海膠權屬證明的真實性。

直至周六（11月1日），瓊中黎族苗族自治縣調查工作組發布情況通報稱，當地已成立調查工作組，開展調查處置工作。經初步調查，海膠加釵分公司與營根鎮那柏村委會猿胎返村一名村民存在土地權屬糾紛，雙方溝通無果。10月31日7時許，海膠加釵分公司對糾紛地塊上的作物進行清理，雙方發生衝突。經屬地政府部門協調處理，目前態勢平穩。

通報續指，下一步，工作組將深入調查，依法依規保護各方合法利益，後續進展情況將及時向社會通報。

同日下午，海南瓊中黎族苗族自治縣公安局亦發布警情通報指，11月1日凌晨1時許，現場群眾全部被勸離，沒有發生群眾傷亡。經初步調查，衝突是因歷史遺留土地糾紛引發。下一步警方將配合縣調查工作組依法依規進行處理，維護群眾合法權益，及時回應社會關切。