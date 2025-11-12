內蒙古200畝白菜遭數百人瘋搶　警察也無法阻止　菜農損失超百萬

一則「內蒙古白菜遭冰雹免費撿」的影片在社交平台傳播，導致內蒙古赤峰市種植戶李先生近200畝的待收白菜遭數百人哄搶，預計損失超過百萬（人民幣，下同），當地政府已介入協調賠償事宜。



近日，內蒙古赤峰市郊發生一件怪事，菜農李先生種了200畝大白菜，兩天就被搶光了。幾百人開着車直接衝進地裡摘白菜，但是卻不付錢。李先生表示，從來沒說過免費送，警察來了也勸不住，最後白菜全被搶光了。

謠言帶來搶菜狂歡

10月末，一位自媒體博主「自信姐」將自己裝車拉白菜的影片發佈在社交平台，並配文「內蒙古白菜遭遇了冰雹，可以免費撿」。最初只是偶然有幾個周邊村民來拿，李先生認為鄰里間小範圍取用無傷大雅，並且當地素有熟人可以採摘的習俗。

11月4日，官方媒體紅山晚報在未經過核實的情況下轉發該博主影片，一瞬間將謠言擴散。由於官方媒體的權威性，第二天上百人湧入該菜地進行瘋搶。從網友發出的現場影片可以看到：多人攜帶麻袋、騎着電動車甚至駕駛貨車進入菜地集中採摘。人群像潮水一樣湧進來，甚至有人直接扯掉防護網進入菜地，現場的五六個工人根本勸不了，攔不住。

種植戶李先生表示損失近百萬元（影片截圖）

種植戶李先生接受內媒採訪時透露，個人損失超過百萬。

農業專家指出，大白菜作為季節性蔬菜，從成熟到採收有嚴格時間要求。被哄搶的200畝白菜中，約60%已達到最佳上市標準，剩餘部分也因機械損傷和延誤採收面臨品質下降風險。更嚴重的是，群體哄搶行為還造成約10萬元田間設施損壞。

白菜主在社交平台發聲：白菜不免費 不要再採摘了 （抖音）

11月9日，當地政府成立專項工作組，通過調取監控、登記車輛信息等方式追查組織傳播謠言的責任人。據李先生最新反饋，已有部分參與哄搶的群眾主動聯繫賠償，但多數人尚未表態，甚至有哄搶者在網絡平台炫耀。

李先生表示，在諮詢過律師後發現，追責鏈條其實很清晰：現場哄搶者、謠言傳播者、特別是轉發虛假影片的媒體都應該負擔責任，但同時起訴數百人成本過高，農業保險又普遍不涵蓋哄搶風險，導致維權難度較大。

目前，當地農業部門已着手幫助李先生補種冬季蔬菜，最大限度減少經濟損失。

11月11日，赤峰市松山區聯合調查組通報稱，針對網民在網絡平台反映「因網上傳播免費採收白菜信息，致使自己菜地的白菜被他人採收」的問題，松山區委、區政府高度重視，已經成立聯合調查組，開展調查處置工作。後續情況將及時向社會發布。