安徽13歲男孩疑電梯內自慰　遭鄰居舉報後墮樓亡　留控訴家暴遺言

據內媒報道，安徽滁州一名13歲男孩在小區電梯內疑似「自慰」被鄰居舉報，事後警方向男孩爺爺奶奶反應相關情況。當晚，這名男孩從小區樓頂墮樓身亡。



有網民爆料顯示，事發於安徽滁州某小區，有鄰居報警稱13歲男孩電梯內做不雅動作。群聊截圖可見，男孩墮樓前，有人在業主群里說「X棟X樓有個男變態，在電梯門口（自慰），如果女的單獨一人做（坐）電梯要注意安全。」

13歲男孩疑在電梯內自慰遭鄰居舉報。

業主在微信群組中稱，「有變態在電梯內自慰」，提醒女性小心。

死者家屬成先生稱，警方上門了解情況時，家中僅有男孩一人，沒有監護人在場。告知其爺爺奶奶後，爺爺奶奶批評了男孩，但男孩一直沉默。成先生還表示，曾去物業調取相關監控，未發現男孩有相關的動作，質疑警方行為缺乏相關證據。

警方向男孩爺爺奶奶了解情況。

11月9日，處理此事的知情人回應，相關部門已調查相關情況，並對男孩監護人進行了通報，「是否有證據對方清楚」。

此外，男孩的屋內發現控訴被父親家暴的紙條，上面寫著：「這輩子活的（得）太沒意思了，一個只會打的父親，天天只會家暴……」對此，成先生則表示，這是出事後，家長在孩子的房間里發現的。並坦言，孩子小時候，他確實用「打」的方式教育過他，孩子10歲後就沒再打他了，以口頭教育為主。

截至目前，警方及相關部門暫未正式通報事件。