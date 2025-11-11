多付900元的士車資索要無果　19歲男服農藥自殺　法院判司機還錢

河南一名19歲男子，今年3月在上海搭的士時，誤將100元（人民幣，下同）車費支付成1010元，其後向司機索要無果，竟服農藥自殺。男子家屬將司機告上法庭，並要求返還多付車費，開庭時司機並未到場。



11月10日，男子家人收到法律判決書，法院判決司機王某自判決生效之日起十日內，向男子家屬返還多付的900元。



郭某。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，19歲男子郭某是河南鶴壁人，今年3月29日，他在上海虹橋高鐵站搭的士，前往浦東某屋苑附近，並與司機商量好車費為100元。郭某到達目的地後，掃描司機微信收款碼，惟誤將車費支付成1010元。

郭某誤將100元車費支付成1010元。（九派新聞）

郭某落車後發現問題，於是通過微信支付記錄向司機留言，「你好我這邊付多了，能不能退回來。」不過，訊息始終未得到回覆。及至3月31日，郭某向警方報案，但警方只幫忙提供了司機的車牌信息。

郭某的哥哥介紹，4月3日下午7時許，弟弟消失且聯繫不上，最終於4月10日在蘇州穹窿山發現了其遺體，已有腐爛跡象，「有遊客主動報案說在山裏發現了一個屍體。」警方稱找到時，他身邊有一瓶農藥敵敵畏。

4月6日凌晨4時，郭某給同學發了兩條10秒語音訊息稱，「我喝了半瓶敵敵畏，過幾天再和家裏人說吧」。（九派新聞）

處理完郭某的後事後，家屬向法院起訴了的士司機，上海市浦東新區人民法院的傳票顯示，起訴原因是「運輸合同糾紛」，案件於7月16日下午2時在外高橋第二法庭開庭審理。惟司機並未到場，郭某的哥哥說，希望司機返還多支付的車費，「主要訴求就是想見到這個司機，然後讓他跟我們道歉。」

上海市浦東新區人民法院的傳票。（九派新聞）

男孩的哥哥表示，11月10日，他收到上海市浦東新區人民法院的一審判決書，小郭的父母起訴涉事司機王某一案，法院判決王某自判決生效之日起十日內，向原告返還多付的900元。

法院經審理認定，2025年3月29日16時許，小郭乘坐司機王某駕駛的車輛到達上海市浦東新區高東鎮某地，雙方約定線下交易，車費110元。 16時59分，小郭通過掃描微信二維碼向王某轉賬支付1010元。當天20時33分，小郭向王某微信轉賬留言稱「你好我這邊付多了，能不能給退回來」。3月31日，小郭為追討多付車費至公安機關諮詢求助。此後，小郭在蘇州被發現身亡。

郭某給司機留言但未有獲得回覆。（九派新聞）

4月18日，小郭的親屬委託律師起訴王某，要求其返還多付的車費。上述判決書顯示，上海市浦東新區人民法院於2025年6月4日立案，於10月30日開庭審理。原告、被告到庭參加訴訟。在審理中，被告辯稱，其未看到小郭的微信轉賬留言。

判決書顯示，被告王某辯稱，小郭下車前稱手機快沒電了，因後續可能無法使用手機支付，遂提出向其微信轉賬1010元用以「套現」，其在扣除車費後將現金900元交予小郭，但王某未提交相應的證據加以證明，因此法院難以採信，而支持原告關於返還多付車費的主張。

法院判決。（大河報）

男孩的哥哥表示，與「錯付的900元」相比，他們更希望等來對方的道歉，「今年我們已往返上海多次，花費遠超900元，我們的訴求仍然是希望司機道歉」。郭偉稱，截至目前，尚未收到對方返還的900元。

