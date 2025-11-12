內地年輕人潮興買執笠車企「爛尾車」：7萬買哪吒，12萬買高合

近日，在內地的社交平台上，有不少年輕人選擇購買倒閉車企的「爛尾車」，引發熱議。哪吒、極越和高合等一眾早已宣佈停產或破產的新勢力品牌，都在他們的購買名單裏，原本20多萬（人民幣，下同）的車，現在僅需7-12萬就可以帶走。



「車企倒閉了，我就買得起車了」

年輕人購買的哪吒汽車（紅星新聞）

內地媒體在採訪購買爛尾車的年輕人時發現，大家都秉持着一個觀念：購車預算不多，但也對新技術、新產品嚮往，通過購買倒閉車企車輛的方式，來實現自己的購車願望。

有購車者向內地媒體算了一筆賬：哪吒L310閃充pro版本，此前官方指導價14.99萬元，車企倒閉後，4S店優惠減去6.3萬，加上當地的置換補貼優惠1.3萬，算下來裸車7.39萬，再加上保險0.38萬，落地只要7.77萬元。這在價格上直接少了一半，讓購買者直呼：「車企倒閉了，我就買得起車了。」

在廣州經營着一家二手車行的陳先生在接受內地媒體採訪時透露：他的車行有高合全系列的新車和二手車，買車的大部分都是年輕人，他們看中的主要是性價比，只要價格和車的性能合適，一個月能賣20輛。以高合Hiphi Y車型來說，2023年官方指導價為33.9萬-44.9萬元，如今只需12萬餘元。

售後服務不在考慮範圍內

年輕人購買的極越汽車（紅星新聞）

市場聲音認為，撿漏「倒閉車」的背後往往有着隱患，售後停擺、維修無門、車機斷聯都是問題。但對於本身預算不高的年輕人來講，擁有往往比售後重要得多。

購買爛尾車的年輕人也並非一時衝動。在仔細考慮過車輛的性能和使用年限後，7萬多元買倒閉電動車，開10萬公里就能回本，車是否保值，後期的維修並不在考慮範圍內，甚至會有報廢了再買一輛的想法。

品牌倒閉後，車的實用價值被放大。有購買者表示：極越的車型、電池和配置，加上如今的價格，市場上沒有這樣的選擇，哪還顧得上售後維修啊。既然有了購買爛尾車的想法，就要做好維修無門的準備。