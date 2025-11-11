預製菜風波｜西貝回應｢閉店潮｣：深圳等地區閉店是正常調整

在經歷了「預製菜風波」後，網上傳言稱西貝出現了「閉店潮」，例如位於深圳的西麗萬科雲城西貝店就貼出了「閉店通知」。



11月11日，西貝發佈聲明稱，每年都會對門店數量進行動態調整，近期包括深圳、汕頭、義烏等地門店閉店，均屬於正常調整範疇。



西貝創始人、董事長賈國龍。（微博＠中國新聞周刊）

2025年11月4日，廣東深圳，深陷預製菜輿論風波的西貝門店。（CFP）

今年9月，內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，雙方爭議多日。9月15日，西貝官方發佈致歉信稱，本年10月1日前，多款菜式將調整為門店現炒等。

羅永浩在微博連發數文反擊。（微博＠羅永浩的十字路口）

西貝陷入預製菜風波。

9月29日晚，有網友爆料10月1日西貝全國門店對菜品進行大幅調價，幅度達20%至40%。西貝官方客服對內媒表示，目前下調了部分菜品的價格，不同菜品降價程度不同，具體可在西貝微信小程序查看。

西貝回應：深圳等地區閉店屬於正常調整範疇

同時，網上還有消息稱西貝出現了「閉店潮」，10月以來，多地網友發帖稱附近的西貝閉店並曬出閉店通知，包括蘇州、南京、北京、汕頭等地的西貝，理由為門店發展規劃調整或鋪面到期。

11月11日，西貝發佈聲明稱：開店、閉店屬於餐飲行業正常的經營行為，西貝每年都會基於經營情況對門店數量進行動態調整。今年，西貝門店同樣保持動態調整，近期包括深圳、汕頭、義烏等地門店閉店，均屬於正常調整範疇。

深圳的西麗萬科雲城西貝店就貼出了「閉店通知」。（小紅書）

比如南京一家開了7年的老店，閉店公告把「弘陽廣場」錯寫成「弘揚廣場」。

西貝的公告還稱，在部分門店調整的同時，近期也陸續有新店開業，分別為：西貝哈爾濱哈西萬達店、西貝濟南西城龍湖店。12月31日前，西貝還將陸續開業8家門店，包括深圳、長沙、北京等城市。