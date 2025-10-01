預製菜風波｜西貝被爆劈價2-4成 網民稱200元賬單優惠後付0元
撰文：盛昀
綜合內媒報道，內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）近日陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，雙方爭議多日。
10月1日，不少人發現西貝餐品降價，並推出營銷活動，有網民稱200塊錢（人民幣，下同）的就餐賬單，最後實付0元。
今年9月，內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，雙方爭議多日。9月15日，西貝官方發佈致歉信稱，本年10月1日前，多款菜式將調整為門店現炒等。
9月29日晚，有網友爆料10月1日西貝全國門店對菜品進行大幅調價，幅度達20%至40%。該名網民還表示，由於通知來得突然，新菜牌趕不及印刷，全國的門店工作人員都在忙，往舊菜牌上貼新價簽。
西貝官方客服對內媒表示，目前下調了部分菜品的價格，不同菜品降價程度不同，具體可在西貝微信小程序查看。
除了降價之外，西貝還推出了各種營銷活動，據介紹，9月24日，西貝推出「西貝請吃飯」活動，面向到店就餐客戶發放100元堂食無門檻代金券。社交媒體上，不少網友曬出自己用代金券後的價格，有一位網友表示，「兩個人剛好點了200塊錢，最後實付0元。」
