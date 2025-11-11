太原一地下管道爆裂噴出棕色水柱 官方澄清非糞便：是水混合泥沙
撰文：林芷瑩
出版：更新：
11月10日，山西太原有地下管道爆裂，噴出10多米高的棕色水柱，並伴有大量水蒸氣，有網民表示「有糞便噴出」。太原熱力集團萬柏林供熱分公司工作人員解釋，棕色水柱是泥沙所致，並非糞便。
《極目新聞》報道，山西太原市萬柏林區紡織街路段南側一處供熱管道發生爆裂事故，多名附近居民拍攝的影片顯示，爆裂的供熱管道噴出10多米高的棕色液體，伴隨著大量的水蒸氣。
當晚10時許，太原熱力集團供熱服務熱線客服表示，受供熱管道爆裂影響，附近一小區的供暖受到影響，工作人員正在努力搶修，預計當晚即可修好，爆裂原因暫不清楚。
有目擊者稱，當時他看到水柱沖天，噴得特別高。另一位附近的居民表示，事發在下午近4時，當時她從小區出來發現暖氣管道爆裂，水柱噴得有10來米高，不久後已停水，挖掘機到場搶修。
《大皖新聞》報道，太原熱力集團萬柏林供熱分公司工作人員表示，破裂的管道是直埋暖氣管道，沖出的棕色液體是管道破裂後水噴射而出時帶出泥沙所致，並非網民所稱的糞便，「管道裏怎麼可能有那些東西呢？」
據了解，山西太原今年10月19日已全面啟動供熱，較法定供熱時間提前12天。暖氣管道已於當晚9時許修理好，周邊居民供暖已恢復。
中國網紅堅持《一拳超人》訓練法1千天 成果曝光 作者驚呆祝賀愛蘋果通人性更識點頭鞠躬 廣東150KG野豬「豬五妹」成網紅康熙親生父親非順治而是另有其人？網友吵翻天 專家：沒證據支持瀋陽景區曝給粉黛亂子草噴漆上色 工作人員：為保證遊客拍到美照廣東95後夫妻被指「史上最相似」 網友調侃：失散的雙胞胎兄妹