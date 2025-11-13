女子喪夫又出車禍！遇「面相改運」整容騙局　慘變臉腫嘴歪

河北邯鄲的一位50多歲女子稱，自己被當地美容院老闆帶至鄭州一家整形醫院，面診師稱其「面相剋子、易出車禍」，支付3.8萬元（人民幣，下同）做整形「改運」。手術後出現臉腫嘴歪的情況，疑似被騙。



來自河北邯鄲的劉女士，在經歷喪夫、車禍的人生變故後，近日又陷入一場美容整形騙局。當事人在接受內地媒體採訪時透露：她在遭遇生活重創後，情緒低落，當地一家美容院老闆以「改善運勢」為由，將她帶至鄭州的整形醫院。

劉女士兒子現場為母親維權（大參考）

在診斷的過程中，面診師說她的鼻子和面相容易剋子，在生活中容易出車禍，這正驗證了她當下的生活，因此深信不疑。

面診師鼓吹通過整形去調整面相，可改變命運，在對方的輪番勸說下，她支付3.8萬元的高價接受了整形手術。

然而，術後她的面部開始出現明顯的腫脹，嘴巴歪斜，不太能說出話，與醫院剛開始說的「改變面相就能變美，改變命運」的效果完全不一致，她認為自己極有可能遇到了騙局，整形機構應該是竊取了個人的私隱，為自己量身打造了一個話術，只為騙取整形費。

工作人員在搶奪協議文件（大參考）

目前，當事人已就此事尋求法律援助，當地相關部門也已介入調查，雙方已經協商退款。業內人士提醒，美容整形市場魚龍混雜，消費者切勿輕信「改運」「旺夫」等封建迷信話術，選擇整形機構時務必核實其資格，手術前要簽訂正規協議，避免個人陷入騙局無法維權。