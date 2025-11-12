女子網購護膚品收貨竟變「三塊石頭」　懷疑與退貨顧客調包

網購大牌護膚品卻收到三塊石頭？近日，來自北京的小紅書博主Racho遇到一件令其哭笑不得的糟心事，事緣她網購理膚泉護膚品，滿懷期待地打開精華包裝，結果變成了三顆沉甸甸的石頭。事後，商家補寄並贈送5片面膜。



博主胡女士周二（11日）介紹道，前幾天，她在理膚泉官方旗艦店花了300多元人民幣購買了一個套裝，周一（10日）中午收到快遞，並把快遞盒扔掉，並沒有發現異常。直接晚上6時許，她回家打開準備使用時，才發現其中一個精華的盒裏裝的是三顆石頭，十分驚詫，隨即拍下相片向客服反映。當晚8時許，

滿懷期待地打開精華包裝，結果變成了三顆沉甸甸的石頭。（極目新聞）

客服回覆重新補發，並贈送5片面膜，但沒有說明事發原因。客服表示：「出現這樣的情況確實很離譜，已反饋到物流和倉庫進行核實，避免核實的時間過長，這邊先安排補發B5精華30ml正裝一瓶，為表歉意，額外補發B5 PRO面膜3片作為心意。」

對於如此荒謬的遭遇，有網友推測，可能是別人退貨的商品，倉庫收到貨時只核對了快遞重量，沒有開盒驗貨。網友又稱，已經刷到過好幾次類似案例，品牌各有不同，但彩妝護膚品是重災區。

胡女士懷疑是與其他退貨的顧客調包。（極目新聞）

胡女士也懷疑是與其他退貨的顧客調包，可就算如此，作為一個大品牌，理膚泉在倉庫和物流管理上也需要加緊注意。

理膚泉官方旗艦店客服人員回應內媒查詢時僅表示，所有產品都嚴格遵循質量管理措施，商品生產流程嚴格監督，完全符合國家相關質量、衛生和安全標準，產品通過國家有關監管機構的批準並具有合法資質。他強調，發貨前都有檢查，保障商品質量，顧客大可放心購買。