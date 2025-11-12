有片｜河南村BA球員突肘擊對手引衝突　警介入處理　打人者被禁賽

11月10日，河南「中原村BA」全國問鼎挑戰賽發生衝突事件，河南封丘隊33號球員突然回頭肘擊對手，對方緊接反擊，場面一度混亂。主辦方表示，雙方球員傷情都無大礙，公安部門已介入處理，打人的33號球員被禁賽。



11月10日，河南駐馬店舉行河南「中原村BA」全國問鼎挑戰賽，比賽至第三節時，河南封丘隊33號球員突然肘擊青海雪域雄鷹隊球員班保，對方緊接反擊，賽場上一度場面混亂。

影片顯示，比賽過程中，身穿黑色球衣的33號球員，轉身對身穿白色球衣的20號球員使出一記肘擊，正好打在對方的咽喉位置。現場立即出現混亂，其他隊員上前圍攻兩人，雙方各有場下替補球員衝入賽場，導致使比賽中斷。

河南封丘隊33號球員突然回頭肘擊對手。（影片截圖）

河南封丘隊33號球員肘擊對手，正好打在對方的咽喉位置。（影片截圖）

身穿白色球衣的20號球員立即反擊。（影片截圖）

據《篝火視頻》消息，受傷的球員已到醫院做檢查。球場打人是突發事件，只能交由公安機關處理。打人的33號隊員是封丘隊打全國賽請的外援隊員，個人行為造成的影響要承擔相應責任。

《現代快報》報道，蔡縣衛生健康體育委員會的工作人員稱，駐馬店市、上蔡縣兩級體育部門均已介入，目前正在處理此事。中原村BA組委會的工作人員表示，被打的20號球員是微傷，經過診療後已經回宿舍休息，而打人的33號球員已被警方帶走。

其他隊員見狀，立即上前圍攻兩人。（影片截圖）

現場出現混亂，比賽中斷。（影片截圖）

另據《紅星新聞》報道，賽事聯繫人秦先生稱，公安部門已介入事件，雙方球員已接受質詢和錄口供，當前兩隊已進行協調達成一致。河南封丘隊33號球員被禁賽。

秦先生表示，青海雪域雄鷹隊球員並非衝突發起方，因此不做處理。經醫院檢查，雙方球員傷情都無大礙，按照原定的比分成績，青海雪域雄鷹隊取勝，以小組第一出線。