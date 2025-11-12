雙十一｜購物熱情不再　內媒形容「近乎退潮的靜默」

今年中國的雙十一購物節已持續了一個多月，但未能激起消費者的熱情。內媒形容，今年的雙十一正以「退潮」的靜默方式完成轉型，專家則指出市場情緒低迷、銷售情況不如往年，平台的慶祝活動也不再熱鬧。



2025年11月11日，山東東營，廣饒縣快遞集中配送中心的工作人員正在對快遞包裹進行掃碼分揀。（CFP）

從10月初開始，各大購物平台便陸續展開雙十一促銷。今年是雙十一的第17個年頭，安徽出版集團旗下的《市場星報》指出，這一盛事已顯示出明顯的轉型跡象。

報道提到，傳統的滿減促銷套路逐漸被淘汰，消費市場的降溫已顯而易見。過去朋友圈滿是「戰利品曬單」，如今則少之又少，小區快遞站也不再出現長隊，連促銷簡訊也僅剩零星幾條。

消費者的理性升高和消費降級外，經營者面臨的生存壓力也在增加。杭州一位女裝店主陳敏表示，如果不進行促銷，店裡的客流量會減半，但一進行促銷，加上平台佣金和折扣成本，「賣一件就虧一件」。

報道指出，品牌方的經營策略正悄然調整。過去雙十一重視短期銷量如今轉向重視長期客戶維護，市場不再追求短暫的狂歡，而是聚焦於滿足消費者的真實需求。

另一方面，路透社報道分析了雙十一期間的消費低迷，認為這與持續的房地產危機及對收入安全的擔憂密切相關，使得消費者更難掏出錢包。零售商因此採取全年折扣促銷策略，推出數十億元的消費補貼和優惠券，並延長促銷活動的時間。

2025年11月11日，山東濱州，京東快遞秦皇河營業部工作人員搬運快遞包裹。（CFP）

功夫數據的執行長賈德納表示，今年雙十一的市場情緒和銷售情況低迷，不再像往年那樣強勁。雖然各大平台曾會大肆慶祝銷售額創新高，但阿里巴巴旗下的天貓和淘寶至今尚未公布截至11日的銷售數據，京東則已多年沒有公開雙十一的總銷售額，但表示營業額創下新高，且下單用戶數量增加了40%。

賈德納指出，雙十一的「銷售高峰」不再如昔日強勁，但依然佔據他所管理品牌全年收入的30%至40%。

為了吸引高消費者，阿里巴巴向5300萬名88VIP會員提供了500億元人民幣的補貼。電子商務諮詢公司WPIC Marketing + Technologies的首席執行官庫克認為，針對88VIP消費者可促進高端市場的消費，而高端市場的韌性仍然存在。

此外，今年淘寶還在全球20多個國家推出了雙十一的促銷活動，以進一步擴展海外市場。諮詢公司貝恩在10月下旬的報告中指出，鑑於國內消費前景疲軟，中國電子商務公司需要迅速尋求全球增長機會。