雙十一｜促銷時間越拉越長　消費者購物慾卻越來越低？

內地電商「雙十一」活動最早可以追溯到2009年，阿里巴巴將「光棍節」變成了一場全民的網絡購物狂歡，大獲成功。



今年的「雙十一」更是從10月起就開始了宣傳預熱。但與平台鋪天蓋地的宣傳相反，有民眾表示在「雙十一」期間失去了購物慾，「亂糟的價格和一層層的活動已讓雙11失去活力」。



2025年11月11日，山東濱州，京東快遞秦皇河營業部工作人員搬運快遞包裹。（CFP）

從全民狂歡到理智消費？

2009年，阿里巴巴將「光棍節」變成了一場全民的網絡購物狂歡，大獲成功。阿里巴巴的張勇表示，11月份季節變化快，南方進入深秋，北方進入冬天，消費者需要購買的東西特別多。同時，11月份沒有很大的節日……做這樣一個網上的購物節，能讓消費者「每年好好玩一次」。

2018年，天貓「雙11」全球狂歡節的成交額從2017年的1682億增長至2135億，首次突破2000億元大關，物流訂單突破10億。

2025年11月11日，在安徽省蕪湖市繁昌區峨山鎮一物流產業園內，物流企業工作人員在分揀、打包「雙十一」快遞包裹。（無人機照片/CFP）

到了2024年，「雙11」購物節收官後，各大電商平台未公布具體銷售數據。內媒報道指出，2024年銷售熱度不如往年，呈現冷淡態勢。

越來越長的「雙11」

2025年，步入了第17個年頭的「雙11」購物節，啟幕時間再次提前。10月9日，抖音、京東率先啟動相關活動；10月11日，小紅書開啟大促；10月15日，淘寶、天貓正式啟動預售。各大平台的促銷活動將持續至11月14日晚，持續約三十多天。

但和越來越長的時間相反的是購物慾越來越低的消費者。不少民眾表示在「雙十一」期間失去了購物慾，「亂糟的價格和一層層的活動已讓雙11失去活力」。

2025年11月11日，山東東營，廣饒縣快遞集中配送中心的工作人員正在對快遞包裹進行掃碼分揀。（CFP）

優惠仍復雜 價格變化捉摸不透

內媒《新京報》報道，10月14日，一名消費者趙莫在某電商平台鋪看中了一盒125g的龜甲膠，價格顯示一盒為588元，可領取10元優惠券。

該平台的「雙十一」活動開始後，她發現之前放在購物車中的龜甲膠，優惠前價格漲至818元、券後價為684.58元。根據趙莫保存的價格走勢圖（價格為券後價），該商品10月14日的價格為578元，10月20日活動券後價為684.58元。

價格走勢圖。（新京報）

而內媒記者實測發現，不同賬號看到的同款商品，可能有不同的價格，11月9日，同樣是一盒125g的龜甲膠，使用不同賬號查詢此款商品，優惠前價格為818元，一個賬號顯示活動後為498.11元起，另一賬號查詢的價格為577.72元。

2025年11月11日，北京海淀區，每年一度的「雙十一」大戰，京城街頭到貨的快件堆積如山，等待派送中。（CFP）

今年同樣有不少網民亦反映所謂優惠價格實際上比平時還貴：「今年的雙十一，購物車裏不少東西的價格，七七八八折扣算下來，竟比平日還貴……搞笑麼這是。」「還優惠呢，蹲了一個保溫杯，之前148可能我有券，想想等雙11看看吧，現在賣238，瘋了！」「本來想買個筆記本，沒想到雙十一價格漲了八百。

除了價格變化捉摸不透，「雙11」的優惠活動復雜也常被詬病，互聯網上有關「雙十一」購物的攻略文章也十分復雜，消費者不僅要對比各大平台促銷力度大小，還要注意購物時間，更要領取各種類別的優惠券，還有網民調侃：「我也以為自己老了，活動看都看不懂，各種疊加累死了」「我也！！！研究了一晚上，怎麼越研究付的錢越多呢。」