「冰雪知己」奶茶店開在蜜雪冰城隔壁取編號0001　網友：太勇了

近日，廣東廣州市一位網友爆料，稱新開的奶茶店「冰雪知己」不僅編號為0001，還位於蜜雪冰城門店的旁邊，讓不少人調侃這位老板的「勇氣可嘉」。蜜雪冰城隨後回應，強調這家店並非其旗下品牌，純屬「雜牌」。律師指出，這種行為可能涉及商業「搭便車」，關鍵在於是否會引起消費者混淆，從而構成商標侵權。專家則認為，企業在商業競爭中應以自身品牌價值為基礎，以便實現長期發展。



記者嘗試聯繫發文的網友，但未能獲得回應。網友在評論中透露，「冰雪知己」店鋪位於廣州番禺區鐘村人民路附近。企查查的資料顯示，該店由廣州冰雪知己飲品有限公司運營，成立於今年8月19日。記者多次嘗試聯繫該公司，也未能成功。

此外，記者聯繫了蜜雪冰城廣州民發大廈店的工作人員，對方確認，旁邊的新奶茶店確實叫「冰雪知己」。她表示，「這不是我們蜜雪冰城開的，而是一個雜牌店。這家店故意開在我們旁邊，讓顧客產生誤導。我們是總部加盟的，只有名字中帶有『蜜雪冰城』的才是我們的品牌。」她還補充道，這家新店的生意並不好，對蜜雪冰城沒有影響。

「冰雪知己」不僅編號為0001，還位於蜜雪冰城門店的旁邊。（網上圖片）

據指「冰雪知己」的生意並不好，對蜜雪冰城沒有影響。（影片截圖）

對於此事件，湖北省熾升律師事務所的吳興劍律師分析，這類行為可能涉嫌商業搭便車。「商家這樣做主要是為了吸引流量和消費者。」

吳律師指出，是否違規的關鍵在於兩者的商標是否會引發消費者混淆。若兩者能明顯區分，則不構成侵權。

華中師範大學社會學院的梅志罡教授則表示，蜜雪冰城開創了平價茶飲市場，吸引了許多競爭者。他強調，無論採取何種競爭策略，商家應建立自己的品牌形象與社會價值，否則難以長期運營。