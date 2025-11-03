山東候鳥季大雁遭｢觀鳥｣無人機撞死　當地：正推動劃定禁飛區

近日，有網民發帖稱，11月1日，在山東東營黃河口，一隻大雁被低飛的無人機撞擊後當場死亡。當地回應稱，將在重點觀鳥區增設警示標識、加強巡邏勸導，並聯合生態專家調研評估無人機對候鳥的影響，目前正協調推動科學劃定禁飛或限飛區域。



大雁被撞死。（上游新聞）

黃河口候鳥季。（截圖）

內媒《上游新聞》報道，有目擊者表示，11月1日下午，在山東東營黃河口，恰逢「鳥浪」奇觀出現，其見到有不少無人機在此處拍攝。「突然聽到『砰』的一聲，一架無人機和一隻大雁一起掉了下來。」大雁摔至路堤下的大壩上，頭部受傷當場死亡，但無人機操作者並未現身。

該目擊者表示，「早就聽說這裏候鳥飛行高度低、密度大，就怕驚擾它們。」無人機螺旋槳高速旋轉，一旦與鳥類碰撞，必然造成傷害。

黃河口候鳥季。（截圖）

而本地愛鳥者則介紹，今年東營黃河口的無人機觀鳥現象格外泛濫。「原本這裏是候鳥遷徙的淨土，背後是無數人的生態保護努力，現在全被無人機的轟鳴聲毀了。」

不少人在操作無人機觀鳥。（上游新聞）

黃河口候鳥季。（截圖）

黃河口南岸派出所民警同樣證實事件，稱每天民警會在大壩附近警務室安排人員勸阻違規飛手，但「警力一撤，就有人偷偷飛」。針對此次事故，民警解釋，處罰需看操作者主觀意圖：若為過失碰撞，僅屬不當行為；若故意獵殺國家二級保護動物大雁，則涉嫌違法，將依法處理。

黃河口候鳥季。（截圖）

11月2日，東營文旅部門公開表態，將在重點觀鳥區增設警示標識、加強巡邏勸導，並聯合生態專家調研評估無人機對候鳥的影響，強化保護區管理。不過該部門也提到，設無人機禁飛區需中國民航局審批，目前正協調推動科學劃定禁飛或限飛區域。

網民評論：

「大雁南飛實屬不易，觀鳥愛鳥切莫放飛無人機！」

「對大自然沒有敬畏之心，就不能遠遠的看着，非要近距離打擾。」

「設立無人區禁飛區，用技術手段讓它飛不起來。」

「禁止無人機拍鳥。」

