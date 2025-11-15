男子坐航班頭等艙遭不明玻璃物扎傷手指　三天仍未獲賠償憂染病

周四（13日），內地一網友爆料，稱自己日前在乘坐首都航空某航班的頭等艙時不慎被不明物體扎傷手指。下機後，機場人員將其帶至急救室進行簡單處理，隨後告知需自行前往醫院就診，並表示僅負擔醫藥費用。周五（14日），首都航空工作人員回應指，目前正在與旅客協商處理此事，但尚未達成一致。



當事人李先生透露，11月11日，他花費984元人民幣購買了首都航空的頭等艙機票，從哈爾濱飛往石家莊。航班即將落地時，李先生在扶直座椅靠背時不小心觸碰到座位腿托附近，隨即感到一陣疼痛，發現左手中指被玻璃物體扎傷。他立刻向乘務長反映情況，機組人員為他進行了簡單包紮，並表示將有地面工作人員後續處理。

由於該航班只是經停石家莊且還有後續航程，李先生同意了乘務長的地面處理建議。可是，當他要求保留扎傷的玻璃碎片作為證據時，機組人員並未同意。

李先生回憶，落地後，機場工作人員對他的傷口進行了基本的消毒處理。由於扎傷物體來源不明且他存在開放性傷口，李先生擔心存在傳染病的風險。機場工作人員建議他自行前往醫院，但如需賠償則需聯繫航空公司客服。

李先生表示，至今未接到任何專人聯繫處理此事。他想退票卻被拒，精神損失賠償也無法獲得，客服堅持要求他提供醫療費用和誤工費的證明才能進行賠償。他表示，這件事讓自己耗費了很多時間，加上傳染病的潛伏期不確定，他無法提前支付大量醫療費用。

首都航空的工作人員回應稱，已經多次與李先生溝通，但尚未達成共識。由於旅客已完成乘坐，無法辦理退票。航司要求他提交醫療費和誤工費的相關證明後才會進行賠償。至於精神損失費等無法提供證明的項目，則只能努力協助申請。

另一名首都航空的工作人員表示，由於公司政策限制，無法主動提供旅客的聯繫方式，只能通過電話溝通，因此沒有專人對接的安排。關於扎傷物體的留存問題，該人員表示需進一步向機組成員了解情況。