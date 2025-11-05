山東4歲男童藥店打針嘔吐不止後去世　母親悲痛暈倒入院

內媒《極目新聞》報道，10月29日，山東寧陽縣磁窯鎮一名4歲男童在一家藥店打針後不幸去世。當地衛健局介紹，執法人員正在調查此事，相關人員已被警方控制。



（孩子媽媽社交賬號）

近日有一名媽媽在社交賬號發文稱，10月29日，因為孩子肚痛，女子便帶孩子去藥店看看，藥店的藏某某給孩子打了一針，並未詢問過敏藥物、開處方單，或者進行皮試等。孩子打了針後出門就嘔吐厲害，回家後孩子還是喊腿抽筋、肚疼，女子發現男童嘴唇發紫，全身抽搐，趕緊送醫。

下午4點40分左右，孩子被送到醫院急診後不治。搶救過程中，女子聯繫上藥店醫生，對方稱用了艾莫爾注射液和阿米卡星等藥物。

孩子的媽媽也暈倒。（截圖）

孩子親屬表示，事發後，孩子的媽媽因悲痛暈倒入院，目前孩子還在殯儀館，等待相關部門對遺體進行檢測。

報道指，涉事藥店50多歲的男醫生有相關證照，但當時人不在，給孩子看病的是這個男醫生的對象和兒子，二人已被警方控制。據寧陽縣衛健局職員介紹，事發後，衛健局執法人員與市場監管部門以及派出所均介入處理，相關情況正在調查處理中。