廣西14歲女童先天殘疾　用嘴銜筆寫字獲全級前三　自曝未來夢想

因先天性四肢畸形，廣西14歲女童謝薇娜無法用手寫字。為了求學，她堅持用嘴銜筆寫字，成績在班級穩居前三。11月17日，還獲得了「阿里公益天天正能量」的五千元（人民幣，下同）獎金。



《南國早報》報道，在廣西河池市宜州區廣維小學，有一個用嘴銜筆的小學生謝薇娜，每日清晨，她的媽媽張紀連都會背着她上學，托舉女兒的求學夢。這樣的日常，她們已經堅持了五年。

媽媽張紀連每天都會背着謝薇娜上學（南國早報）

因為先天性四肢畸形，謝薇娜無法像正常人一樣用手寫字，這成為了上學的難關。但是她卻說：「沒關係，我還有嘴」。她用嘴銜筆寫出的字跡工整清秀，成績在班級裏名列前三。

謝薇娜用嘴銜着筆寫字，額前的頭髮已經被汗水打濕（南國早報）

在謝薇娜的鉛筆盒裏，有一支獨特的筆。筆身裹着橡膠，筆帽嚴密封實。母親張紀連透露，普通筆芯在咬合壓力下極易爆墨，墨汁會濺滿口腔，甚至夾傷舌頭。為了女兒的安全，想出了把兩支筆拆解重組的辦法。

媽媽為謝薇娜特意定製的筆（南國早報）

用嘴寫字並不是件容易事，筆桿在嘴裏不聽使喚，像滑溜的泥鰍。口水常浸濕作業本，脖頸下頜酸楚難當。爆墨、舌痛、牙酸是家常便飯。謝薇娜說，「後槽牙會痛，我就忍着，因為我想讀書」。

同學一小時的作業，謝薇娜需要一個半小時。儘管經常住在醫院，她依然堅持每天練習書法，陸續在書法比賽中獲獎。自己的作業也得到了老師和同學們的讚揚。

謝薇娜寫的字工整漂亮，被老師在課堂上表揚（南國早報）

這份堅持在內媒的關注下，得到了來自「阿里公益天天正能量」特別的獎勵，為她頒發了榮譽證書和五千元的獎金獎勵。

謝薇娜得到了阿里公益的獎金獎勵（南國早報）

談及未來，謝薇娜的床頭疊滿了用嘴寫就的筆記本——日記、短文、小說片段。「我想當作家，用文字傳達感情，寫下內心世界」。這是她最大的夢想。