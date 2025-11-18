中日關係緊張帶動｢諧音股｣？孚日集團股價飆升　闢謠：與名字無關

近期，日本首相高市早苗涉台言論令中日兩國矛盾持續升級，外交部等部門連發預警，提醒民眾謹慎赴日；內地航司、旅遊業也迎來退票潮。解放軍報更發文正告，若無力介入台海，日本全國或淪為戰場。



與此同時，內地一家上市企業「孚日股份」迎來股價上漲，走出8個漲停板，股價飆升至12.72元/股的歷史新高，總市值突破120億元（人民幣，下同），近一個月累計漲幅高達106.43%。有網民將此聯想到「孚日股份」的諧音「俘日」引發關注，網絡甚至流傳一張孚日股份的公告截圖稱，「公司目前沒有俘虜日軍計劃」。不過，孚日股份後續闢謠表示，「股價上漲與公司名字無關，那是網民們自己想的。」



孚日集團股票飆漲。

社交平台流傳的截圖為孚日股份於11月16日發出的公告，其中顯示「公司目前沒有俘虜日軍計劃」，並罕見提示「資本存在惡意炒作情況」及「散戶存在短期下跌的風險」。

該截圖迅速在社交網絡傳播，甚至被部份媒體進行引用。不過，深圳證券交易所和孚日股份官方皆未有過上述內容的公告。僅在11月16日當晚，孚日股份發過一份《關於股價異常波動的公告》，其中有內容是「孚日新能源目前暫無擴產計劃，對公司其他業務佈局不產生重大影響。」另外原文公告還表示，「可能存在非理性炒作」和「存在短期下跌的風險」，與網傳內容並不一致。

網傳截圖中，孚日集團回應稱「公司目前沒有俘虜日軍計劃」，該截圖已被闢謠。

網傳截圖的出現，與孚日股份的市場波動呼應成「玄學炒作」。在投資者社區，有投資者將孚日股份的上漲歸因於「好名字」，「孚日股份（俘獲小日子）好名字+VC（鋰電添加劑）+軍工」，並表示「跟小日子緊張關係升級，下周好名字估計會超預期，多關注」，還列舉了中富通、中國武夷等企業。

在投資者社區，有投資者將孚日股份的上漲歸因於「好名字」。

雖然網傳公告為假，但孚日股份的「軍工概念」並非完全憑空捏造。根據孚日股份2025年半年度報告，其「功能性塗層材料業務」的產品「可應用於軍工裝備等領域」，其「熱屏蔽功能塗料」具有「可見光、近紅外隱身性能」，曾獲「全軍科技進步二等獎」。

對於是否關注到市場上關於公司名字的討論，孚日股份回應內媒《中新經緯》表示，近期公司股價上漲與電解液添加劑VC(碳酸亞乙烯酯)價格上漲有關，「與公司名字無關，那是網民們自己想的。」