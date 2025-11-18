曾涉故意殺人案　深圳福田一凶宅拍賣以699.8萬元成交　溢價309萬

深圳市福田區一棟凶宅早前在法拍平台掛拍，曾以839.7萬元（人民幣．下同）成交，惟買房者得知房產曾涉故意殺人案後產生抵觸，請求撤銷交易。10月下旬，該房產由深圳市福田區人民法院以390.8萬元的起拍價再次掛拍，周二（18日），阿里法拍平台顯示，該處房產有30人報名參拍，最後以699.8萬元成交。



該房產曾發生故意殺人案，10月下旬甫在法拍平台掛出即引起網友關注。法院公告提示，位於深圳市福田區新洲南路以西、福榮路以北金地海景花園D區26棟25C房產，曾於2009年發生故意殺人的非正常死亡事件。此後，涉案房產權屬經流轉登記在輝宏機電工程（深圳）有限公司名下，2016年，簡某某通過購買方式獲得涉案房產的產權。此後，浙商銀行股份有限公司深圳分行因與簡某某等人有借款合同，法院依法強制對簡某某上述房產進行拍賣、變賣。2023年11月10日，廣東省陽春市人民法院依法裁定公開拍賣涉案房產；2024年6月4日該處房產以最高出價8397600元成交。同年12月5日，該拍賣交易被廣東省陽江市中級人民法院裁定撤銷。

公告透露，撤銷2024年6月4日的拍賣因買受人對該涉案房屋發生的殺人事件極其敏感和抵觸，該次殺人事件對買受人購買涉案房屋的意願具有重大影響，陽春法院在該次拍賣公告及拍賣須知中未披露該房屋曾於2009年5月28日發生故意殺人的非正常死亡事實，足以致使買受人產生重大誤解，購買目的無法實現，買受人請求撤銷本次拍賣，依法有據，人民法院應予以支持。

本次拍賣為廣東省陽江市中級人民法院撤銷涉案房產前次拍賣後重新啟動的拍賣。

該房產由深圳市福田區人民法院以390.8萬元的起拍價再次掛拍。（阿里資產）

該處房產有30人報名參拍，最後以699.8萬元成交。（阿里資產）

據法拍平台介紹，該房產建築面積為130.85平方米，9月10日定向詢價結果為558.4萬元，是次起拍價為390.8萬元，於11月17日10時正式開拍，引來5萬人圍觀、30人報名參加競拍。拍賣持續到11月18日10時43分45秒結束。因競爭激烈，拍賣活動比預定時間延長43分鐘，最後被一李姓買家以699.8萬元拍得，較起拍價高出309萬元。

目前，深圳金地海景花園二手房參考均價為每平方米5.3萬元到7.3萬元（具體因樓層和裝修差異浮動）‌，涉案房產2024年第一次拍賣價格達每平方米6.4萬元。本次拍賣房屋成交單價達每平方米5.34萬元。

深圳市福田區人民法院一工作人員日前透露，目前該房產仍有人居住，但已提交搬離承諾書，承諾在法院拍賣、變賣房產成交後15日內自行搬離。拍得該房屋後，法院會協助買家辦理交房手續。