中國體型最大蝴蝶現身湖北赤壁　斑紋金黃色和黑色交融華貴美麗

湖北咸寧市生態環境局赤壁市分局組織的生物多樣性本底調查成果近日出爐，調查團隊在赤壁發現中國體型最大的蝴蝶。咸寧市生態環境局赤壁市分局局長陳漢軍指，當局一直加強生物多樣性保護，此次赤壁市生物多樣性野外調查中發現的大量中國物種紅色名錄中的蝴蝶，為赤壁市生物多樣性增添了豐富的物種資源。



昆蟲多樣性本底調查與監測共計調查到16目197科1174種昆蟲，包括67種《中國物種紅色名錄》昆蟲，1種國家Ⅱ級保護動物——金裳鳳蝶Troides aeacus，1種《中國物種紅色名錄》易危（VU）物種——密紋矍眼蝶Ypthima multistriata，1種《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》昆蟲——朱肩麗叩甲Campsosternus gemma。

密紋矍眼蝶。（極目新聞）

其由華中農業大學副教授吳剛帶領隊員馮蒙恩、徐杰、譚炎淋、張鐸等人開展，調查團隊在兩年內進行了三次大規模野外調查。吳剛介紹，調查中發現的金裳鳳蝶T.Aeacus為鳳蝶科翼鳳蝶屬，是中國體型最大的蝴蝶。其飛行姿態優美，前翅黑色，在陽光照射下，其後翅金黃色和黑色交融的斑紋金光燦燦，顯得華貴美麗。

據了解，金裳鳳蝶僅分布於亞洲東部與東南部，曾因過度抓捕以及棲息地喪失而被《中國物種紅色名錄》評估為近危物種（NT），並被瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）收錄，現被列入《國家重點保護野生動物名錄》國家Ⅱ級保護動物。因近年氣候變化和人為干擾因素，其野生種群在野外面臨滅絕威脅。密紋矍眼蝶Y.multistriata則為眼蝶科矍眼蝶屬，因氣候變化和人為干擾因素，其分布區域與野生種群較為稀少，被列入《中國物種紅色名錄》易危（VU）物種級。

吳剛介紹，蝴蝶是全球公認的高靈敏性氣候變化指示生物，許多國家將蝴蝶作為官方氣候變化和生態環境健康的重要指示物種。近年來，金裳鳳蝶和密紋矍眼蝶已在湖北省多地發現並有報道，此次在赤壁市也發現金裳鳳蝶和密紋矍眼蝶的分布，說明該物種在湖北省的分布較為穩定。