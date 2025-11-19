四川14名遊客被困4300米雪山埡口　 多部門徹夜雪地救援助脫困

11月16日夜，四川阿壩州金川縣獨阿線高海拔山區，包括4名兒童的14名遊客被困在海拔4300多米的雪山埡口，車輛拋錨（死火）深陷冰雪，更出現高原反應。阿壩金川警方聯合多部門徹夜搜救，最終在次日凌晨發現被困的14人，並護送他們返回金川縣城。



《紅星新聞》報道，11月16日晚上9時許，金川縣公安局河西派出所接到緊急求助，「我們被困在雪山上了，有孩子，孩子有輕微高反……」，但通話卻因信號問題中斷，留給救援人員的只有「3車14人、有兒童」的有限信息。

河西派出所聯合金川縣應急管理局、當地政府、消防、衛生院組成10餘人的救援隊伍，攜帶應急物資立即出發。獨阿線（獨松鄉至阿科里鄉）地形複雜，冬季冰雪覆蓋後路況極具挑戰，救援人員沿卡蘇村段仔細排查。

救援現場。（紅星新聞）

遊客自駕遊，但車輛拋錨深陷冰雪。（紅星新聞）

參與救援的民警任健稱，山區夜間氣溫低至-15℃，「孩子們等不起！」，救援車輛在冰雪路面上艱難前行，經過4個多小時的搜尋，11月17日凌晨1時，救援隊終於在海拔約4300米的卡蘇三道梁子埡口發現被困遊客。

此時，4名兒童已出現不同程度高原反應。救援人員立即送上氧氣、食物和熱水，並迅速展開車輛救援。民警一邊安撫受驚的小朋友，一邊幫助車輛脫困。

警方聯合多部門到場救援。（紅星新聞）

在救援人員全程護送下，17日凌晨4時許，14名遊客全部安全抵達金川縣城，並順利入住提前聯繫好的酒店。據了解，這4家人來自四川達州，組成自駕隊伍前往金川旅遊，不料遭遇冰雪被困。次日下午，一行14人已安全返回達州。

金川警方提醒，冬季高原山區路況複雜，遊客出行前要充分了解路線情況及天氣預警，切勿盲目前往未開發或路況複雜區域。