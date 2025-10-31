內蒙90歲翁攜妻自駕遊到海南　重考駕照曾被拒收　妻：對他很放心

90歲高齡的內蒙古呼和浩特老人王瑞森，近日從家鄉自駕近3000公里南下，先赴深圳參加玩車節，現已抵達海南陵水，準備在此過暖冬。23年來，他與86歲老伴結伴自駕，足跡遍及祖國各地。老伴尚婆婆說：「他的車技好，我很放心！」



1935年出生的王瑞森，16歲憑鐵匠與機工技術加入修理班，成為抗美援朝支前人員。「一是小心炸彈埋伏，二得小心特務，最後還得闖過炮火封鎖區——各種炸彈、飛機掃射劈頭蓋臉砸下來！」他回憶，有次運糧遭敵機投彈，炸彈落點距車僅20米，他跳車臥倒即遭爆炸，車輪炸飛，自己被震昏，至今耳疾未癒。

「之前從沒聽姥爺提起過這事，直到國家發了一個紀念獎章我才知道。」外孫女小婷說，姥爺自認僅後勤，比不上前線戰士，更比不上犧牲者。

2003年退休後，王老圓自駕夢，購首輛長城賽弗，首次攜妻從呼和浩特赴川藏青海，近兩月跑萬六七千公里。「當年路上開車很拉風，很少遇到別的汽車」，他表示，那時精力也好，一天能開10多個小時。

2003年退休後，王老圓自駕夢。（極目新聞）

如今90歲，他10月10日從呼和浩特出發縱貫中國抵海南，一天最多開六七小時。他指，全國知名的景點，基本去過了，包括新疆兩次、西藏三次、漠河北極村……他先挑環境艱苦處，怕年紀再大吃不消。

去年，他重考駕照時，多所駕校擔心他上路出事都不敢收。最終，他遠赴一駕校，與校長長談後報名，科目一至四一遍過。他承認年紀大市區開車分心，但上次事故已六七年前，當時廣西河池雨天濕滑，下坡未減速，以五六十公里時速轉彎撞客車，賠五六千元。此後「開慢不開快」，再無大事故，「偶爾會有磕磕碰碰，如果是我的責任就賠錢吧，咱認理。」

23年自駕，早期路況惡劣，「路上顛得很，排氣管斷了，發動機支管裂了，都是常有的事，老伴的脖子都差點給擰了。」雖然路不好開，但車少不堵，總的來說自駕遊對他而言還是很開心的，而如今，「想找土路都難了」。

22年來，他僅換兩車，皆手動擋，每輛開約10年，「家裏人都勸我別再上路了，但我還想再開五年」。而86歲尚婆婆說：「他開車技術很好，坐他開的車，我很放心。」老夫妻每年至少兩三次出遊，樂在其中。

王瑞森和老伴。（極目新聞）

小婷說，姥爺唯一愛好就是開車，且只愛手動擋，會自修小毛病；每年冬從呼和浩特開海南，春再北返，路線常換。她既擔心安全，也信姥爺經戰場淬鍊，深知「把車開好」從來不是一個人的事。