全運會│浙江單日狂攬10金　創66年單個省份單日奪金紀錄

2025年11月17日，十五運會迎來歷史性一刻——浙江代表團在當日賽事中豪取10金4銀5銅，創下全運會66年歷史上單個省份單日奪金紀錄。



一日10金中，徐嘉余在男子100米仰泳上，汪順在男子400米個人混合泳上雙雙實現個人項目四連冠，吳卿風斬獲女子50米自由泳金牌，葉詩文領銜的女子4×100米混合泳接力隊強勢奪金 。

舉重賽場，老將石智勇帶傷作戰，以346公斤衛冕男子73公斤級冠軍，小將陳戩在男子67公斤級賽場再添一金 。田徑賽場，17歲小將陳妤頡奪得浙江首枚女子百米全運金牌，成為隊史最年輕冠軍。

水上項目連奪2金，李舒琪/薛麗娜、王楠分別斬獲女子雙人划艇和單人皮艇冠軍。體操跳馬金牌也被陳憶路收入囊中，10枚金牌覆蓋5大項目。

在10個冠軍中， 徐嘉余和汪順作為浙江省的當紅運動員，經常被大家提及。網民們更是戲稱他兩是泳池裏的「鱉精」（水魚）。

徐嘉余奪冠後向觀眾致意。（潮新聞）

徐嘉余用12年在全運會賽場完成男子100米、200米仰泳「雙四連冠」的壯舉，共獲得了15枚金牌。因為速度過快，經常游出「無人區」，穩坐國內仰泳頭把交椅。

徐嘉余奪冠，對手都為00後和05後（網絡圖片）

後輩小將無人超越徐嘉余，仰泳賽道找不到接班人，意味着已經30歲的他退不下來，需要繼續「超齡服役」。網民們戲稱：「沒辦法，鱉就是命中注定長壽與孤獨」，「我看到的不是奪冠的喜悅，而是要繼續當『鱉』的無奈」。

汪順奪冠後向觀眾致意。（新華社）

從2010年開始，汪順開啟了男子200米個人混合游項目15年的統治。因為多次幫徐嘉余出戰混合泳接力預賽，獲得了與「甲魚」相對應的「乙魚」稱呼。

游泳這項運動，出成績的最佳年齡通常在22至24歲，而汪順已經31歲，對手早就換成了00後和05後。在「高齡」的情況下，汪順在十五運會，獲得了他的第19枚金牌。