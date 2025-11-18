全運會｜張博恒體操全能失誤失金　裁判竟鼓掌大笑被終止執裁資格

第十五屆全運會的體操男子個人全能決賽於11月14日在廣東肇慶舉行。湖南選手張博恒在最後一項單杠比賽時出現失誤時，卻引來裁判席的一名裁判鼓掌、大笑，有現場觀眾就此向競賽委員會投訴，並於11月17日獲得回覆表示，已責令該裁判作出書面檢查，且終止其比賽執裁資格。



在11月14日的比賽中，湖南選手張博恒在前五項（自由操、鞍馬、吊環、跳馬、雙杠）比賽中保持領先，但在最後一項單槓比賽中出現失誤，僅獲12.566分，總分83.397分，以1.134分之差不敵北京選手肖若騰（84.531分），遺憾摘銀。

據《三湘都市報》報道，有現場觀眾觀察到，在張博恒單槓失誤的瞬間，一名裁判表現出故障、大小等異常舉動，與之後張博恒落寞擦淚、頒獎時苦笑及迅速摘下銀牌的神情形成反差。

對此，11月17日晚，十五運會體操競賽委員會回覆投訴表示，經全運會體操競委會調查核實，該名裁判員確實出現不當行為。按照《第十五屆全運會體操成年組比賽裁判管理辦法》規定，對涉事裁判員作出嚴肅批評教育、責令書面檢查、終止比賽執裁資格等處理。

湖南運動員張博恒亦為國家隊男子體操運動員，在去年7月舉辦的巴黎奧運會上，他與隊友肖若騰分別獲得男子體操個人全能銀牌和銅牌。在當時決賽中，張博恒是該項目金牌最有力的競爭者之一，然而在首輪自由體操中出現失誤，惜敗日本選手岡慎之助。

7月31日，中國選手張博恆在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中摘銀。（新華社）