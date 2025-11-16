全運會為何沒有獎牌榜？　回歸體育本質　師徒同台領獎成焦點

第十五屆全國運動會的各項賽事正進行得如火如荼，很多觀眾可能會疑惑，全運會為何沒有設置獎牌榜？而教練又為何會與和運動員一同上台領獎？



《央視新聞》報道，其實全運會取消獎牌榜並非突然之舉。早在2015年，國家體育總局就發文，「在全運會等全國綜合性運動會中取消金牌榜、獎牌榜和總分榜排名，將從群眾體育、競技體育、體育產業、體育投入產出效益等多個角度研究設立體育事業發展的評價指標」。

2017年，在天津舉辦的第十三屆全運會首次取消了各類排名榜單，此後一直延續。這一舉措使全運會回歸體育本質，真正將關注點從獎牌數量轉向運動員的精彩表現和體育精神本身。

張展碩全運會奪冠。（新華社）

黃鎮廷僅以局數3：4不敵王楚欽。（全運會）

11月2日，廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。（新華社）

在粵港澳三地各類賽場內外，不僅有專業運動員的巔峰對決，更有普通民眾熱情參與的群眾賽事。本屆全運會群眾賽事活動共設23個大項166個小項，由粵港澳三地承辦，香港承辦6個小項，澳門承辦8個小項，廣東承辦152個小項，包含大家熟悉的龍舟、舞龍舞獅、乒乓球、輪滑等項目。

全運會增設群眾賽事活動是從十三運會開始。如今，全運會已成為競技體育與群眾體育相結合，全民健身與全民健康相融合的平台。

香港隊的張耀釗今年81歲，他從66歲才開始學乒乓球。本屆全運會，他參加了群眾比賽乒乓球項目，作為本屆全運會最年長的參賽者，張耀釗稱「我沒有學過基本功，跟別人的球技相差比較大，能參加比賽就已經很開心」。

張耀釗在比賽中（羊城派）

全運會的群眾比賽項目實際上拓寬了全運會「全」字的外延含義。「全」，不僅指的是全國、項目全面，還有「全民參與，全民共享，全齡友好」的新理念。

除了增加群眾體育項目設置，十五運會還調整了競技比賽項目。這主要是著眼於2028年洛杉磯奧運會項目調整，而進行的相應改變15日亮相的十五運會4×100米混合接力，讓許多觀眾感到新奇。這一項目是2028年洛杉磯奧運會田徑大項的新設小項，本屆全運會增設這一項目，有助於洛杉磯奧運會備戰工作。

除了以上變化，還有網民注意到本屆全運會頒獎台上多了教練的身影。11月12日，十五運會女子20公里競走頒獎儀式上，北京隊的楊家玉和教練一同跨上領獎台。

11月12日，冠軍北京隊選手楊家玉（右）與教練、丈夫魏新猛在頒獎儀式上慶祝。（新華社）

本屆全運會男子25米手槍速射決賽，福建隊選手蘇連博凡奪冠，頒獎時，教練林謙與他一同站上最高領獎台，也收獲了一枚金牌。林謙表示，「我們一起實現夢想，整個團隊都付出了很多，教練員只是團隊的代表之一」。

10月13日，冠軍福建隊選手蘇連博凡（右）和教練在頒獎儀式上。（新華社）

師徒同台領獎分享勝利的喜悅，是全運會的一項特別舉措，這項舉措也是從十三運會延續至今，讓比拼激烈的競技場增添了溫暖氛圍。